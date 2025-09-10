Secretario de Hacienda detalla Paquete Económico 2026: “Es un presupuesto histórico y humanista”

El secretario de Hacienda detalló el Paquete Económico 2026. | YouTube Claudia Sheinbaum

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó cómo está conformado el Paquete Económico 2026, el cual entregó el lunes pasado al Congreso de la Unión, afirmando que es un esquema de gasto público que prioriza el bienestar social y la inversión en infraestructura.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal indicó que el Paquete Económico está ligado a la promoción del Plan México y tiene el objetivo de consolidar una política económica de corte humanista, para “alcanzar la prosperidad compartida”.

Resaltó que el presupuesto proyecta un gasto neto total de 10.1 billones de pesos, lo que representa un incremento real del 5.9% respecto al presupuesto de 2025.

Detalló que los programas sociales recibirán un monto equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), con el propósito de beneficiar al 82% de las familias mexicanas.

“Es un presupuesto histórico en inversión social, los programas del Bienestar alcanzan un monto 987 mil millones de pesos, representan un poco más del 2.5% del producto interno bruto es una muestra de que este presupuesto humanista”, dijo en Palacio Nacional.

¿Cuáles son los principales rubros de gasto del Presupuesto 2026?

Entre los principales rubros de gasto, se destacan:

Programas para el Bienestar con 987 mil millones de pesos.

Educación con 1.1 billones de pesos.

Salud con 966 mil millones de pesos.

Vivienda con 399 mil millones de pesos.

Inversión física con 1.3 billones de pesos.

¿Cuáles serán los programas sociales prioritarios?

Entre los programas prioritarios figuran:

Pensión para Adultos Mayores , con 527 mil millones de pesos.

Pensión Mujeres Bienestar , con 57 mil millones de pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad , con 36 mil millones de pesos.

Jóvenes Construyendo el Futuro , con 25 mil millones de pesos.

Becas Benito Juárez, con 185 mil millones de pesos.

Además, se incluyen iniciativas como Sembrando Vida, con 41 mil millones de pesos), Producción para el Bienestar, con 17 mil millones de pesos; y el Programa de Vivienda Social, con 33 mil millones de pesos.

En materia de inversión, el presupuesto asigna 143 mil millones de pesos a la expansión ferroviaria, 247 mil millones de pesos a PEMEX, 61 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 20 mil millones de pesos a obras hidráulicas.

Entre los proyectos prioritarios de infraestructura se encuentran los nuevos trenes, el Tren México-Querétaro, el Tren Maya, obras de interconexión y carreteras, así como inversiones en defensa nacional y el Istmo de Tehuantepec.

El paquete económico prevé una recaudación tributaria máxima histórica, equivalente al 15.1% del PIB, con ingresos totales estimados en 8.7 billones de pesos para 2026.

Entre las medidas propuestas, se destaca la reducción de beneficios fiscales al sector bancario, ya que dejarán de ser deducibles las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por parte de las instituciones de banca múltiple destinadas al pago de los pasivos del FOBAPROA.

“Dejarán de ser deducibles las cuotas pagadas al IPAB por parte de las instituciones de la banca múltiple destinadas al pago de los pasivos del FOBAPROA”, se lee en el documento.

En el ámbito comercial, se establece la aplicación de aranceles para países sin acuerdo comercial con México, con el objetivo de consolidar un modelo económico soberano.

Mencionó que se incrementarán los impuestos a bebidas azucaradas, tabacos labrados y videojuegos con contenido violento, como parte de una estrategia para reducir el consumo de productos nocivos para la salud física y mental.

El documento precisa que el refresco de 600 ml aumentaría solo un peso (4.9%)”, en referencia al impacto del nuevo impuesto a bebidas azucaradas.

Asimismo se contempla la intensificación del combate a la evasión y elusión fiscal, la simplificación de trámites y la modernización de aduanas. En cuanto al panorama macroeconómico, el documento resalta que la economía mexicana se mantiene fuerte y estable, con crecimiento sostenido pese a la coyuntura global compleja.

El funcionario aseveró que el desempleo se encuentra en mínimos históricos y los salarios reales muestran una tendencia creciente, lo que impulsa el consumo interno, además de que la inflación se mantiene a la baja y el tipo de cambio se ha fortalecido, a pesar de la incertidumbre internacional.

El paquete económico 2026 avanza en la consolidación fiscal, con una reducción gradual del déficit y la garantía de estabilidad financiera, respaldada por la credibilidad de los mercados y las agencias calificadoras.

En este sentido, el secretario de Hacienda celebró la calificación soberana de México ha sido ratificada por Standard & Poor’s y otras seis agencias en grado de inversión, mientras que Moody’s y Fitch han mejorado la calificación de la deuda mexicana y de PEMEX.