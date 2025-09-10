México

Los dos sabores de agua fresca que debes restringir si tienes diabetes, según el IMSS

Las aguas dulces pueden ser elevadas en azúcar, algo que puede afectar a quienes padecen esta condición

Por Abigail Gómez

Guardar
El consumo de aguas frescas
El consumo de aguas frescas suele ser popular durante las fiestas patrias. (Segob)

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre. Se produce cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera eficaz.

Es por esta razón que una de las principales medidas que se deben implementar para mantener controlada esta enfermedad es reducir el consumo de alimentos elevados en azúcar.

Y si bien son muchos los alimentos que suelen ser restringidos, en el caso de las populares aguas de sabor existen algunas que pueden seguirse consumiendo de manera saludable, aunque es importante saber cuáles sí y cuáles no son aptas para quienes tienen diabetes.

Sobre esto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió algunas recomendaciones, brindando información sobre cuáles son las aguas frescas que los diabéticos deben evitar y cuáles aquellas que pueden consumir como opciones saludables y aptas para ellos.

La diabetes es una condición
La diabetes es una condición en la que es vital mantener estables los niveles de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las dos aguas de sabor de agua fresca que debes restringir si tienes diabetes, según el IMSS

Como mencionamos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda a las personas con diabetes limitar el consumo de aguas frescas elaboradas con frutas de alto índice glucémico.

Entre estas aguas son dos las que aconsejo evitar: la de sandía y la de tamarindo, ya que pueden provocar un aumento rápido de la glucosa en sangre, de acuerdo con información de su guía sobre dietoterapia.

El IMSS señala que, aunque estas frutas no están prohibidas, su consumo debe ajustarse a porciones específicas: 200 g (1 ½ taza) de sandía y 25 g de tamarindo.

Sin embargo, en la preparación habitual de aguas frescas se suelen emplear cantidades superiores y se añade azúcar refinada, lo que incrementa el índice glucémico de la bebida.

Como alternativas más adecuadas, el IMSS sugiere optar por frutas con menor impacto glucémico, tales como 15 fresas (188 g), ½ guanábana (158 g), 2 guayabas (118 g) o ½ mango.

De acuerdo con la institución, estas opciones, además de ser sabrosas, aportan fibra y antioxidantes, lo cual contribuye a mantener niveles de azúcar más estables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que esta recomendación habla sobre todo de las aguas de sabor que suelen venderse en tianguis o que son endulzadas con azúcar refinada, ya que, las personas con diabetes podrían crear versiones caseras endulzadas con esplenda o stevia.

Además de las mencionadas por el IMSS, el agua de jamaica sin azúcar o endulzada con esplenda también suele ser una excelente opción para quienes padecen diabetes, ya que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.

Temas Relacionados

diabetesIMSSBienestarnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Qué es la tormenta negra y cómo afecta a CDMX

La población de la capital del país y Edomex deberá mantenerse alerta a las indicaciones de protección civil

Qué es la tormenta negra

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Chiapas registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

La fiebre por el regreso de Oasis ha llevado a sus seguidores a realizar ofrendas y rituales frente al monolito de Tláloc, buscando asegurar dos días sin lluvia durante los esperados conciertos de septiembre

Fans de Oasis realizan ritual

Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ubican y destruyen plantío con

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la noche de hoy 9 de septiembre

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

DEPORTES

Revelan la fecha en la

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford