Los dos sabores de agua fresca que debes restringir si tienes diabetes, según el IMSS

El consumo de aguas frescas suele ser popular durante las fiestas patrias. (Segob)

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre. Se produce cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera eficaz.

Es por esta razón que una de las principales medidas que se deben implementar para mantener controlada esta enfermedad es reducir el consumo de alimentos elevados en azúcar.

Y si bien son muchos los alimentos que suelen ser restringidos, en el caso de las populares aguas de sabor existen algunas que pueden seguirse consumiendo de manera saludable, aunque es importante saber cuáles sí y cuáles no son aptas para quienes tienen diabetes.

Sobre esto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió algunas recomendaciones, brindando información sobre cuáles son las aguas frescas que los diabéticos deben evitar y cuáles aquellas que pueden consumir como opciones saludables y aptas para ellos.

La diabetes es una condición en la que es vital mantener estables los niveles de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las dos aguas de sabor de agua fresca que debes restringir si tienes diabetes, según el IMSS

Como mencionamos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda a las personas con diabetes limitar el consumo de aguas frescas elaboradas con frutas de alto índice glucémico.

Entre estas aguas son dos las que aconsejo evitar: la de sandía y la de tamarindo, ya que pueden provocar un aumento rápido de la glucosa en sangre, de acuerdo con información de su guía sobre dietoterapia.

El IMSS señala que, aunque estas frutas no están prohibidas, su consumo debe ajustarse a porciones específicas: 200 g (1 ½ taza) de sandía y 25 g de tamarindo.

Sin embargo, en la preparación habitual de aguas frescas se suelen emplear cantidades superiores y se añade azúcar refinada, lo que incrementa el índice glucémico de la bebida.

Como alternativas más adecuadas, el IMSS sugiere optar por frutas con menor impacto glucémico, tales como 15 fresas (188 g), ½ guanábana (158 g), 2 guayabas (118 g) o ½ mango.

De acuerdo con la institución, estas opciones, además de ser sabrosas, aportan fibra y antioxidantes, lo cual contribuye a mantener niveles de azúcar más estables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que esta recomendación habla sobre todo de las aguas de sabor que suelen venderse en tianguis o que son endulzadas con azúcar refinada, ya que, las personas con diabetes podrían crear versiones caseras endulzadas con esplenda o stevia.

Además de las mencionadas por el IMSS, el agua de jamaica sin azúcar o endulzada con esplenda también suele ser una excelente opción para quienes padecen diabetes, ya que ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre.