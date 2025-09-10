La reforma judicial no reduce el gasto: Hacienda pide 11 mil 569 mdp adicionales para el Poder Judicial en 2026

El nuevo pleno de la SCJN tomó protesta en una sesión solemne del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del segundo año de ejercicio de LXVI Legislatura en la Cámara de Senadores, el pasado 1 de septiembre (Crédito: X | Cuartoscuro)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Cámara de Diputados autorizar un presupuesto de 85 mil 960 millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación (PJF), esto para el ejercicio fiscal 2026. La cifra representa un incremento real de 11 mil 569 millones de pesos respecto al aprobado en 2025, equivalente a un aumento del 15.55 %.

En 2025, la Cámara autorizó al Poder Judicial 74 mil 390 millones de pesos. El alza propuesta para 2026 coincide con la entrada en funciones de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y los magistrados electos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la primera elección judicial y la entrada en vigor de la reforma al sistema.

Los órganos de nueva creación concentran la mayor parte de los recursos. En conjunto, el OAJ y el TDJ absorberían 76 mil 80 millones de pesos, lo que significa un incremento de 11 mil 078 millones en términos reales frente a los 65 mil 002 millones que ejerció en 2025 el desaparecido Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El aumento equivale a 17.04 %.

De forma desagregada, el OAJ recibiría 74 mil 224 millones 414 mil 696 pesos, lo que lo convierte en el ente más relevante del PJF en términos presupuestales. El TDJ, por su parte, tendría asignados 1 mil 856 millones de pesos. El OAJ mantiene la obligación de cubrir prestaciones y retiros de los jueces y magistrados cesados con motivo de la reforma.

SCJN, segundo órgano en importancia presupuestal

La Suprema Corte aparece como el segundo órgano en importancia presupuestal dentro de la solicitud. Hacienda planteó asignarle 5 mil 869 millones de pesos, frente a los 5 mil 458 millones aprobados en 2025. El aumento es de 411 millones 223 mil pesos, equivalente a 7.53 % en términos reales. Este ajuste se propone pese a que el número de ministros se redujo de 11 a 9 y a que la Corte deberá remitir a tribunales inferiores diversos asuntos con el fin de disminuir el rezago en la resolución de expedientes.

En cuanto al Tribunal Electoral, Hacienda prevé otorgarle 4 mil 9 millones de pesos para 2026, lo que significa un incremento de 79 millones 921 mil pesos, equivalente a 2.03 % respecto a los 3 mil 929 millones autorizados el año anterior. El aumento se plantea aun cuando el órgano perdió su Sala Regional Especializada y pese a que los nuevos magistrados tendrían percepciones menores, de acuerdo con lo informado por el OAJ.

Dentro del presupuesto proyectado para el TEPJF, la Sala Superior recibiría 2 mil 981 millones de pesos, cifra que implica una disminución de 1.35 % frente a 2025. En contraste, las Salas Regionales concentrarían 1 mil 028 millones, con un aumento de 13.31 %.

En conjunto, la propuesta de la SHCP para 2026 refuerza a los órganos de nueva creación —OAJ y TDJ— con recursos superiores a los que ejercía el extinto Consejo de la Judicatura Federal, mientras que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral obtendrían ajustes más moderados en un contexto de reestructuración judicial.