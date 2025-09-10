México

Incendio en el Puente de la Concordia provoca cierre de la estación Santa Martha del Metro CDMX

El servicio del Trolebús y Cablebús también se vio afectado, no hay transporte público en Santa Marta

Por Luz Coello

Cerca de las 14:20 horas de este miércoles 10 de septiembre se registró un incendio en el puente de La Concordia derivado de la explosión de una pipa de gas. La emergencia provocó la suspensión del servicio de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

A través de sus canales oficiales, el Metro CDMX informó al público usuario que la estación Santa Marta cerró como medida de precaución por la movilización de cuerpos de emergencia en la zona. El STC precisó que la operación en la Línea A se mantiene normal y los trenes sí llegan a La Paz.

“Derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones“, publicaron.

De acuerdo con Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, la línea morada ofrece servicio de manera regular, los trenes circulan de Pantitlán a La Paz, solo en Santa Marta no hace parada para evitar exponer a los usuarios.

Trolebús y Cablebús en Santa Marta suspende servicio por explosión de pipa

De acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, todos los sistemas de transporte que operan en Santa Martha suspendieron sus servicios derivado de la emergencia en el Puente de La Concordia. Es decir que la Línea 2 del Cablebús (Constitución de 1917 - Santa Marta), la Línea 10 y 11 del Trolebús modificaron sus rutas para evitar la zona de riesgo.

“Por incendio de pipa a la altura del Puente de La Concordia, el servicio provisional en la línea 2 de Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo”, informó el Cablebús.

Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) compartió que la Línea 10 (Constitución 1917) y Línea 11 (Chalco) dejaron de arribar a Santa Martha. Es decir que los servicios operan de la siguiente manera:

Línea 10 del Trolebús

  • Constitución de 1917 - Acahualtepec

Línea 11 del Trolebús

  • Chalco - Parque Tejones
Línea 10 del Trolebús suspende servicio en todas sus estaciones por incendio

Más tarde, el STE precisó que toda la Línea 10 del Trolebús suspendió el servicio para facilitar el acceso de unidades de emergencia. A través de redes sociales informaron al público usuario que tome precauciones para sus traslados a la zona oriente de la capital.

"Suspendemos temporalmente el servicio en la totalidad de la línea 10 de Constitución de 1917 a Santa Marta para permitir el arribo y salida de helicópteros y unidades de los servicios emergencia desde nuestro Depósito de Acahualtepec", publicaron.

Las imágenes fueron grabadas por pasajeros del transporte público Crédito: RRSS

En redes sociales circula un video que captó el pánico que vivieron los usuarios del Trolebús en Santa Marta al momento de la explosión. Una unidad quedó atrapada cuando sucedió la explosión, por lo que los pasajeros intentaron evacuar la undiad del Trolebús.

