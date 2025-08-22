Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

La mandataria mexicana contestó con un "no" rotundo a las intenciones de la DEA y los EEUU por bombardear a grupos criminales y del narcotráfico en México | Captura de Pantalla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó rotundamente que su administración permita que se lleve a cabo un bombardeo por parte del gobierno de Estados Unidos ―y de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA en inglés)― para combatir y neutralizar a los cárteles del narcotráfico en México.

De nueva cuenta, la mandataria mexicana volvió a evocar en su respuesta que el país es “una nación libre, independiente y soberana”, y que se debe tener en cuenta las estrofas del Himno Nacional Mexicano.

