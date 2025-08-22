México

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

La mandataria negó rotundamente el permitir este tipo de actos y, de nueva cuenta, evocó que “México es un país libre, independiente y soberano”

Por Diego Mendoza López

Guardar
La mandataria mexicana contestó con
La mandataria mexicana contestó con un "no" rotundo a las intenciones de la DEA y los EEUU por bombardear a grupos criminales y del narcotráfico en México | Captura de Pantalla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó rotundamente que su administración permita que se lleve a cabo un bombardeo por parte del gobierno de Estados Unidos ―y de la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA en inglés)― para combatir y neutralizar a los cárteles del narcotráfico en México.

De nueva cuenta, la mandataria mexicana volvió a evocar en su respuesta que el país es “una nación libre, independiente y soberana”, y que se debe tener en cuenta las estrofas del Himno Nacional Mexicano.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoDEABombardeosProyecto PorteroEEUUTerrance ColeNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 22 de agosto

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

Cómo preparar pan dulce de avena con manzana y pasas, una receta saludable y saciante

Cocina este panecillo con ingredientes llenos en fibra, vitaminas y antioxidantes, la opción de refrigerio ideal para agregar a la dieta

Cómo preparar pan dulce de

Chiles en nogada vegetarianos: reduce el consumo de grasas con esta alternativa saludable para celebrar las fiestas patrias

Este platillo se remonta a la época colonial en Puebla

Chiles en nogada vegetarianos: reduce

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública en México obtuvo su tercera ampliación de plazo y mejoras de su estancia en la prisión de Colorado

Corte de EEUU concede a

Gobierno de Huixquilucan retira casi mil 900 motocicletas en operativos de seguridad vial

Se han realizado más de 150 operativos para reforzar la seguridad vial, reducir delitos y prevenir accidentes

Gobierno de Huixquilucan retira casi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Corte de EEUU concede a

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

El día que Los Zetas reclutaron a sus primeros sicarios “Quiero a los mejores hombres”

Empresarios de la Comarca Lagunera lanzan grito de auxilio: denuncian a CATEM y cárteles por red de extorsión

¿Quién es “El 85″, el exsocio y rival de “El Mencho” que podría delatar al CJNG en EEUU?

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma se auto-proclama rey

Peso Pluma se auto-proclama rey de los corridos y desata polémica en redes sociales: “Se le subieron los humos”

¿Qué significa el nuevo tatuaje de Pepe Aguilar, según la Inteligencia Artificial?

Adriana Paz revela que no tiene comunicación con Karla Sofía Gascón tras Emilia Pérez: “Tampoco debemos ser amigas”

La otra Ángela Aguilar que existe en la polémica familia y no tiene que ver con Nodal, sino con Emiliano

Ninel Conde presume que su número de seguidores creció tras La Casa de los Famosos México: “Entonces por qué me eliminaron?”

DEPORTES

Milica cumple y muestra el

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

Tuca Ferretti sorprende al afirmar que hubo “partidos arregladitos” en la Liga MX

Fechas y sedes de “México Imparable”: las carreras que celebran la diversidad cultural

Turismo deportivo en México superará los mil millones de pesos con más de 100 eventos en 2025, según Sectur

Fenerbahçe anuncia oficialmente el fichaje del futbolista mexicano Edson Álvarez