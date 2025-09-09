México

Regreso de OASIS dispara turismo internacional en CDMX para septiembre: se prevé ocupación récord de extranjeros

Liam y Noel Gallagher reúnen admiradores de Reino Unido, Estados Unidos y América Latina generando récord de vuelos y reservas hoteleras durante las fechas de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Por Luis Angel H Mora

“It’s f**k**g mega to be
“It’s f**k**g mega to be back in America” Chicago 28.08.25 #OasisLive25. (Instagram)

A quince años de la última vez que los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher compartieron escenario, su anunciada reunión como parte de la gira Live’ 25 de Oasis ha catalizado una ola de entusiasmo internacional dirigida a la Ciudad de México.

Según datos divulgados por Booking.com, las búsquedas de alojamiento en la capital mexicana para los días 12 y 13 de septiembre de 2025 han registrado un alza del 43% en comparación con años anteriores, reflejando el impacto inmediato de la noticia en la industria turística global.

El informe precisa que los viajeros británicos encabezan este renovado interés, con un crecimiento del 158% en las búsquedas de hospedaje para esa semana. Los estadounidenses, por su parte, muestran un aumento del 90%, seguidos por colombianos (39%) y mexicanos (22%), lo que ilustra la dimensión multinacional del fenómeno.

Estos aumentos se producen tras la confirmación de la esperada gira de Oasis, el icónico grupo británico liderado por los Gallagher, cuya ruptura en 2009 dejó a millones de seguidores sin esperanzas de verlos juntos nuevamente.

People attend the British rock
People attend the British rock band Oasis Live '25 Tour at the Rose Bowl Stadium in Pasadena, California, U.S., September 6, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La tendencia observada no es exclusiva de la capital mexicana. Según el estudio “Tendencias de Viaje 2025” realizado por la misma agencia, el 61% de los mexicanos prevé realizar al menos un viaje motivado por la asistencia a conciertos o festivales el próximo año.

Se trata de una evolución del turismo hacia modelos más personales y experienciales, donde la música no sólo atrae audiencias sino que define el destino mismo del viajero. Esta transformación fue remarcada por Leopoldo Pérez, gerente de área en México para la firma de reservas, quien afirmó que “los grandes eventos musicales no sólo generan una experiencia inolvidable para los asistentes, también impulsan la actividad turística y económica de las ciudades que los reciben”.

La cita en la Ciudad de México —confirmada para el Estadio GNP Seguros— subraya la importancia tanto del recinto como del espectáculo. La elección del estadio llega tras una serie de renovaciones que incluyen la incorporación de una estructura tipo domo para proteger al público de la lluvia y una organización espacial que permite observar el escenario desde cualquier punto. Dichas mejoras buscan modernizar la experiencia y acomodar la demanda generada por espectáculos internacionales de alto perfil como el de Oasis.

Liam Gallagher and Noel Gallagher
Liam Gallagher and Noel Gallagher from the British rock band Oasis, react during their Oasis Live '25 Tour at the Rose Bowl Stadium in Pasadena, California, U.S., September 6, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

La euforia por conseguir boletos llevó a que se realizara un sistema de preventa particular: sólo quienes fueron seleccionados de manera aleatoria, a través de un sorteo, tuvieron la posibilidad de adquirir entradas de manera anticipada.

Si bien, a unos días del evento, ya no existen localidades disponibles para ninguno de los dos eventos programados, los fans todavía tienen oportunidades de conseguir boletos gracias a dinámicas especiales de la Oasis Week que inició el pasado lunes 8 de septiembre y que culminará el próximo 12 del mes con la llegada del primer show de la banda.

La prensa especializada y las plataformas de análisis turístico coinciden en que el regreso de los Gallagher no es únicamente un acontecimiento nostálgico, sino también un motor que reconfigura la movilidad y la economía local.

Las cifras reflejan un escenario en el que la música compite con otros grandes imanes turísticos, impulsando a los gobiernos y empresarios locales a dotar a la capital de infraestructura y servicios acordes con la magnitud de cada evento.

Con el reencuentro de los Gallagher ya marcado en el calendario, la ciudad se prepara para recibir a una marea de seguidores internacionales. El ambiente en torno al Live’ 25 de Oasis promete ir en aumento y aún restan detalles empresariales y logísticos por conocerse antes de que los primeros acordes de “Fuckin’ In the Bushes” suenen el 12 de septiembre de 2025 en el GNP.

