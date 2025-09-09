Quién es Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del PAN en BC señalado por presunto huachicol fiscal

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del PAN, estaría relacionado con la empresa Ingemar, empresa ligada el decomiso de combustible en Coahuila. (Foto: @RuffoAppel)

La mañana de este martes 9 de septiembre de 2025, el Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que se haya girado una “orden de aprehensión” en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN).

Este cuestionamiento viene luego de que el día de ayer la gobernadora Marina del Pilar fuera increpada por medios de comunicación y se le preguntara por las versiones que incluyen a políticos locales entre los nombres señalados en la lista de 200 órdenes de aprehensión relacionadas con las investigaciones por huachicol fiscal, a lo que ella respondió: “Involucra a un ex gobernador del PAN”.

Sin embargo, las declaraciones de Marina del Pilar no precisaron si hacía alusión a la investigación sobre la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la que Ruffo Appel es socio y que se encuentra bajo indagatoria por posibles delitos relacionados con huachicoleo de combustible, o si su referencia correspondía a la información difundida esta mañana por medios de comunicación de la Ciudad de México.

Esta mañana en entrevista para Grupo Fórmula, el panista confirmó que sí es socio de la empresa que se menciona que está bajo investigación por parte de las autoridades, adjudicó a la aduana correspondiente la falta de información para poder aclarar si la empresa se encuentra relacionada con el caso, mencionó que el hecho de que su nombre haya trascendido en medios de comunicación se debe a un filtrado de información.

Cuál es la trayectoria política de Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel, nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, cursó la licenciatura en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Tras desempeñarse en el sector privado, inició su trayectoria política en 1982 como miembro del Partido Acción Nacional (PAN).

Ernesto Ruffo Appel también fue diputado en la LXIV Legislatura. (Foto: @RuffoAppel)

En 1986, el panista asumió la presidencia municipal de Ensenada y, tres años después, en 1989, se convirtió en el primer gobernador de oposición en Baja California. Entre 1989 y 1995 encabezó el gobierno estatal y, posteriormente, continuó su participación en el Consejo Nacional del PAN.

También fue diputado de la LXIV Legislatura de 2018 a 2021,. En la actualidad, el exgobernador figura como socio de Ingemar, S.A. de C.V., empresa que originalmente operaba en el sector inmobiliario, pero en 2023, esta empresa obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que le permite importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel.

Este no ha sido el único escandalo del militante del blanquiazul, en 2017, el expresidente Felipe Calderón señaló al exgobernador Ernesto Ruffo Appel de presunta colusión con el cártel de los Arellano Félix, organización criminal que controló el tráfico de drogas en la región durante más de veinte años.