Harfuch niega orden de aprehensión por huachicol fiscal contra Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

El titular de la Secretaría de Seguridad destacó que el Gobierno Mexicano no se ha enfocado en el exmandatario local

Por Mariana Campos

Las autoridades aseguran que las investigaciones continúan, por lo que aún no se ha determinado la expedición de detenciones. (Presidencia)

En su intervención dentro de la conferencia mañanera de este martes, 9 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre el estado jurídico actual del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

El exmandatario habría sido ligado a delitos como huachicol fiscal debido a sus vínculos con la empresa Lambrucat, señalada como parte de un robo millonario de combustible en el estado de Coahuila.

Tras la noticia, el nombre de Ruffo Appel resaltó de inmediato, principalmente luego de que la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, destacó que se encuentra dentro de los sujetos investigados por parte del gobierno local. Ante ello, el titular de la SSPC destacó que: “Al momento no cuenta con orden de aprehensión”.

El ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel

Investigación al exgobernador de Baja California tras incautación de combustible

Tras la incautación de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, las investigaciones pusieron bajo la lupa al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta relación indirecta con la empresa Lambrucat. La gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que la fiscalía estatal incluyó al exgobernador en la investigación sobre tráfico ilegal de combustible.

Varias empresas que operan con permisos oficiales para el transporte y almacenamiento de hidrocarburos han estado bajo investigación por prácticas asociadas al robo y comercialización ilegal de combustibles. En el caso específico de Lambrucat y la empresa Ingemar S.A. de C.V., donde se detectaron irregularidades, se identificó a Ruffo Appel, el empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, su hijo Ricardo Thomson Navarro y el socio extranjero José Merino Cuervo como partícipes de la investigación.

Dentro de un complejo industrial relacionado con Ingemar, autoridades localizaron tres millones de litros de combustible. Los accionistas de la empresa han sostenido disputas internas y legales derivadas de la obtención de concesiones y el manejo de utilidades, a la par que se investigan otras empresas relacionadas por casos similares.

Ernesto Ruffo se encuentra dentro de las investigaciones de la FGR y del gobierno de Baja California. (Foto: Archivo/Infobae)

Quién es Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ha enfrentado a lo largo de su carrera diversas acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. En 2017, el expresidente Felipe Calderón acusó al exmandatario estatal de haber estado coludido con el cártel de los Arellano Félix, organización criminal que dominó el tráfico de drogas en la región durante más de dos décadas.

A estas acusaciones se sumó el testimonio consignado por la periodista Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco”, donde se documenta que Joaquín “El Chapo” Guzmán habría señalado a Ruffo Appel como uno de los funcionarios que ofreció protección a los hermanos Arellano Félix durante su mandato. El libro también menciona nexos empresariales familiares con actividades ligadas a organizaciones criminales.

Ruffo Appel, que inició su carrera política como presidente municipal de Ensenada y luego alcanzó la gubernatura de Baja California, siempre rechazó estos señalamientos. Ante la opinión pública y los medios, afirmó su disposición a responder ante cualquier investigación y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas o con el crimen organizado.

