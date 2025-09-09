Protouch: resultados del sorteo 864 del 9 de septiembre

Al finalizar cada jornada, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Protouch (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo Protouch del 9 de septiembre y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los números ganadores dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se estropee.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La combinación ganadora del sorteo 864 de Protouch es: D D L L V V D L D L D D D V 1.

Cabe mencionar que al finalizar cada jornada, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública da a conocera los ganadores de Protouch.

¿Se necesita presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar el premio?

Los resultados del sorteo de Protouch (Cuartoscuro)

Sí, es necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar un premio, especialmente en los casos de premios mayores.

Este documento, emitido por el SAT, contiene información fiscal importante como el RFC, régimen fiscal y otros datos que permiten reportar la retención de impuestos correspondiente al cobro del premio. Se debe entregar junto con otros documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y el boleto ganador.

En particular, cuando el pago se realiza en oficinas de la Lotería Nacional o bancos autorizados, la Constancia de Situación Fiscal es un requisito para validar el trámite y cumplir con las disposiciones fiscales. Además, la constancia debe estar actualizada (no mayor a tres meses) y a nombre del ganador.

Visita nuestra página en Google News