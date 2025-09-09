México

Protouch: resultados del sorteo 864 del 9 de septiembre

Después de cada jornada, la lotería mexicana da a conocer los resultados del Protouch

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Al finalizar cada jornada, Pronósticos
Al finalizar cada jornada, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Protouch (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo Protouch del 9 de septiembre y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los números ganadores dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se estropee.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La combinación ganadora del sorteo 864 de Protouch es: D D L L V V D L D L D D D V 1.

Cabe mencionar que al finalizar cada jornada, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública da a conocera los ganadores de Protouch.

¿Se necesita presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar el premio?

Los resultados del sorteo
Los resultados del sorteo de Protouch (Cuartoscuro)

Sí, es necesario presentar la Constancia de Situación Fiscal para cobrar un premio, especialmente en los casos de premios mayores.

Este documento, emitido por el SAT, contiene información fiscal importante como el RFC, régimen fiscal y otros datos que permiten reportar la retención de impuestos correspondiente al cobro del premio. Se debe entregar junto con otros documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP y el boleto ganador.

En particular, cuando el pago se realiza en oficinas de la Lotería Nacional o bancos autorizados, la Constancia de Situación Fiscal es un requisito para validar el trámite y cumplir con las disposiciones fiscales. Además, la constancia debe estar actualizada (no mayor a tres meses) y a nombre del ganador.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

ProtouchPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Hoy No Circula miércoles: qué autos descansan este 10 de septiembre en CDMX y Edomex

Cuáles son los automóviles que tienen restricciones este miércoles en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula miércoles: qué

Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

El titular de la SSPC de Morelos es quien ha sostenido esta hipótesis y también los relaciona con otros delitos de alto impacto en la región morelense

Caen 12 presuntos miembros de

Lanzamiento de iPhone 17 desata ola de memes en redes sociales

El nuevo dispositivo de Apple ya ha dado de que hablar por sus exorbitantes precios

Lanzamiento de iPhone 17 desata

Suman tres exfuncionarios de SEC y CECOP en Sonora vinculados por desvíos que rebasan los 390 mdp

La Fiscalía de Sonora obtuvo la medida cautelar tras documentar transferencias, adquisición de bienes y gastos lujosos vinculados al presunto desfalco

Suman tres exfuncionarios de SEC

¿Jezzini entrará a La Granja VIP? Fans alarmados por su extraña personalidad “bajo hipnosis”

El influencer apareció este martes con un nuevo nombre y look

¿Jezzini entrará a La Granja
MÁS NOTICIAS

NARCO

El exgobernador Ernesto Ruffo niega

El exgobernador Ernesto Ruffo niega irregularidades tras ser señalado de huachicoleo fiscal en México

Aseguran 63 mil litros de huachicol en un tractocamión en Tabasco, hay un detenido

Rescatan a 11 de 12 personas desaparecidas en Jalisco, iban por oferta laboral desde Puebla | VIDEO

Rescatan 22 animales víctimas de maltrato en Ciudad Juárez, Fiscalía refuerza acciones para proteger a los ejemplares

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se pospone de nuevo en EEUU: sería hasta noviembre

ENTRETENIMIENTO

¿Jezzini entrará a La Granja

¿Jezzini entrará a La Granja VIP? Fans alarmados por su extraña personalidad “bajo hipnosis”

Emiliano Aguilar pega donde más duele: crítica belleza de Aneliz Álvarez, esposa de su padre Pepe Aguilar

Las Muertas de Luis Estrada: cuándo y por qué ver la serie de Netflix que narra el caso real de ‘Las poquianchis’

El emotivo mensaje de la hija de Facundo tras quedar eliminado de La Casa de los Famosos

¿Facundo tachó de ‘idiotas’ al cuarto noche? Así fue su reacción a un día de su salida de LCDLFM

DEPORTES

Así fue la fuerte lesión

Así fue la fuerte lesión que le podría costar su lugar en WWE Worlds Collide: Las Vegas a Octagón Jr.

Charros vs Diablos: estos son los precios para la Serie del Rey de la LMB

Gabriela Cuevas, representante mexicana en la FIFA explica cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico de Clásicos de la Liga MX Femenil

VAR llega a la lucha libre durante evento en Tijuana, así se definió la contienda | Video