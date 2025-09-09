Peso Pluma hace historia al ser el primer mexicano elegido como embajador en la Semana de la Moda de Nueva York

Peso Pluma se convertirá en embajador de la moda en Nueva York. (Instagram)

Peso Pluma se convierte en el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York, una designación que fortalece su presencia internacional y sitúa a México en el mapa global de la moda.

El cantante, nacido en Guadalajara, representará a su país en la edición 2025 de este evento, encargado de dar inicio a la temporada Primavera/Verano 2026.

El anuncio de su participación incluye su presencia junto a reconocidos nombres del diseño y la moda como Thom Browne, Michael Kors y Anna Sui, quienes formarán parte de un programa que tiene al Rockefeller Center como uno de sus escenarios centrales.

Peso Pluma se ha convertido en un referente mundial de la moda y la música. (Instagram)

El evento se desarrollará entre el 11 y el 16 de septiembre de 2025, con diversas pasarelas y actividades programadas, eventos en los que Hassan Emilio Kabande Laija -nombre real del cantante- estará presente no sólo como embajador, sino también como referente de la alta costura: los ojos del mundo estarán sobre el cantante y su indumentaria.

Peso Pluma será imagen del programa NYFW Live, encargado de transmitir los desfiles y los momentos más destacados de la semana de la moda. El artista, de 26 años, expande así su alcance a nivel internacional y conecta con una audiencia global, representando a México y a la comunidad latina ante el mundo.

Hassan Emilio Kabande Laija representará a México en el NYFW 2025. (Instagram)

El cantante hizo público su nombramiento a través de una publicación en redes sociales donde compartió su entusiasmo y el inicio de esta nueva etapa en su carrera. Su presencia en la Semana de la Moda de Nueva York no es inédita; ya había formado parte de un desfile de Thom Browne a principios de 2025, mostrando afinidad con el mundo del diseño y la alta costura.

Este reconocimiento posiciona a Peso Pluma como referente cultural, abriendo caminos para que más representantes mexicanos participen en escenarios internacionales de alto perfil. El evento reúne a diseñadores, artistas y modelos que marcan tendencia, integrando la música y el estilo de vida en una plataforma de impacto global.

Más allá de los corridos tumbados, Peso Pluma es un ícono mundial de estilo. (Instagram)

Mientras mantiene el impulso de su carrera musical, el cantante continúa sumando seguidores y millones de reproducciones en plataformas digitales. Su nombramiento como embajador se percibe como un logro que destaca el talento latino y refuerza el papel de México dentro de las tendencias más influyentes de la moda contemporánea.

El artista de regional mexicano y urbano latino estará presente en una semana en donde marcas como Michael Kors y Calvin Klein tendrán relevancia y visibilidad en la Gran Manzana. En el evento de este año destaca la ausencia de otros como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger o Ralph Lauren.

Actualmente Peso Pluma ya goza de una fortuna estimada en 20 millones de dólares, de acuerdo con información de portales como Celebrity Net Worth. En Spotify ya cuenta con poco más de 42 millones de oyentes mensuales.