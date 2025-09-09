Museo de la Policía de CDMX abre sus puertas a la exposición “Hecho en CETATI”: arte, técnica y comunidad

CRÉDITO: X(@SSC_CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de México (SSC CDMX) invita a visitar la exposición “Hecho en CECATI: arte, técnica y comunidad”, donde se presentan trabajos realizados por jóvenes y adultos en los cursos impartidos en los 201 planteles distribuidos en todo el país.

La muestra estará disponible en el Museo de la Policía de Ciudad de México, ubicado en el Centro Histórico, en la calle Victoria, número 82, en la alcaldía Cuauhtémoc (a dos cuadras de la estación del metro Juárez).

La muestra está disponible desde el 29 de agosto hasta el 30 de septiembre del presente año, los horarios de visita son de lunes a domingo de las 9 a 15:30 horas, totalmente gratuito.

El público podrá apreciar una selección de obras y proyectos que reflejan la creatividad y habilidades adquiridas en los diversos programas educativos de CECATI.

El evento destaca el papel de la formación técnica y artística en la integración de las comunidades y reconoce la labor educativa en múltiples regiones.

La exposición promete una experiencia cercana a la producción hecha en México por estudiantes y docentes de la red nacional de CECATI.

La entrada está abierta al público que desee conocer estas expresiones de arte y técnica contemporánea.

Datos curiosos del recinto cultural

fotografía de la fachada del museo CRÉDITO: 101 Museos México

El museo narra la historia de la policía en la Ciudad de México, su participación en eventos históricos, indumentaria que han usado a través del tiempo, patrullas y personas destacadas en el ejercicio de seguridad

La creadora de contenido Karla Museos, a través de sus redes sociales publicó un video donde realizó una visita al Museo de la Policía de la Ciudad de México, nos relata datos históricos del recinto.

La fecha en la que este centro cultural fue inaugurado en 15 de julio de 1991, el edificio donde se encuentra este recinto fue construido a principios del siglo XX por el arquitecto Federico Mariscal, quien también realizó los trabajos para concluir el Palacio de Bellas Artes, narró Karla.

Previo a resguardar la historia de las autoridades capitalinas, el edificio fue ocupad por la Cruz Verde, —centros de salud pública que ofrecían servicios y atención médica a la ciudadanía—.

Además, de acuerdo con Karla Museos, la muerte de León Trotsky sucedió en este edificio, el 21 de agosto de 1940.