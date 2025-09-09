México

Museo de la Policía de CDMX abre sus puertas a la exposición “Hecho en CETATI”: arte, técnica y comunidad

El recinto alberga la exposición gratuita hasta el 30 de septiembre

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: X(@SSC_CDMX)
CRÉDITO: X(@SSC_CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de México (SSC CDMX) invita a visitar la exposición “Hecho en CECATI: arte, técnica y comunidad”, donde se presentan trabajos realizados por jóvenes y adultos en los cursos impartidos en los 201 planteles distribuidos en todo el país.

La muestra estará disponible en el Museo de la Policía de Ciudad de México, ubicado en el Centro Histórico, en la calle Victoria, número 82, en la alcaldía Cuauhtémoc (a dos cuadras de la estación del metro Juárez).

La muestra está disponible desde el 29 de agosto hasta el 30 de septiembre del presente año, los horarios de visita son de lunes a domingo de las 9 a 15:30 horas, totalmente gratuito.

El público podrá apreciar una selección de obras y proyectos que reflejan la creatividad y habilidades adquiridas en los diversos programas educativos de CECATI.

El evento destaca el papel de la formación técnica y artística en la integración de las comunidades y reconoce la labor educativa en múltiples regiones.

La exposición promete una experiencia cercana a la producción hecha en México por estudiantes y docentes de la red nacional de CECATI.

La entrada está abierta al público que desee conocer estas expresiones de arte y técnica contemporánea.

Datos curiosos del recinto cultural

fotografía de la fachada del
fotografía de la fachada del museo CRÉDITO: 101 Museos México

El museo narra la historia de la policía en la Ciudad de México, su participación en eventos históricos, indumentaria que han usado a través del tiempo, patrullas y personas destacadas en el ejercicio de seguridad

La creadora de contenido Karla Museos, a través de sus redes sociales publicó un video donde realizó una visita al Museo de la Policía de la Ciudad de México, nos relata datos históricos del recinto.

La fecha en la que este centro cultural fue inaugurado en 15 de julio de 1991, el edificio donde se encuentra este recinto fue construido a principios del siglo XX por el arquitecto Federico Mariscal, quien también realizó los trabajos para concluir el Palacio de Bellas Artes, narró Karla.

Previo a resguardar la historia de las autoridades capitalinas, el edificio fue ocupad por la Cruz Verde, —centros de salud pública que ofrecían servicios y atención médica a la ciudadanía—.

Además, de acuerdo con Karla Museos, la muerte de León Trotsky sucedió en este edificio, el 21 de agosto de 1940.

Temas Relacionados

Museo de la Policía de la CDMXCDMXCulturaexposiciónmexico-noticia

Más Noticias

¿Cuántos votos alcanzó Facundo y qué rating generó su eliminación de La Casa de los Famosos México 3?

El irreverente presentador de televisión fue el sexto eliminado de este reality de Televisa

¿Cuántos votos alcanzó Facundo y

The Weeknd dará conciertos en Ciudad de México en 2026: estos son los precios oficiales de los boletos

El astro canadiense confirma dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, donde celebrará sus tres discos más recientes y estará acompañado en el escenario por la brasileña Anitta

The Weeknd dará conciertos en

Comisiones del Senado fortalecen legislación contra discriminación por identidad sexual

La iniciativa busca sancionar con hasta tres años de prisión ataques a la dignidad por orientación sexual, identidad o expresión de género; la reforma modifica 28 leyes y códigos de impacto nacional

Comisiones del Senado fortalecen legislación

Sheinbaum revela que pidió a Marco Rubio una posible extradición de personajes involucrados en el caso Ayotzinapa

La mandataria declaró anteriormente que en su reunión con el secretario de Estado de EEUU, le pidió extraditas a algunos delincuentes mexicanos detenidos en ese país

Sheinbaum revela que pidió a

Harfuch niega orden de aprehensión por huachicol fiscal contra Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

El titular de la Secretaría de Seguridad destacó que el Gobierno Mexicano no se ha enfocado en el exmandatario local

Harfuch niega orden de aprehensión
MÁS NOTICIAS

NARCO

SSPC y Harfuch rechazan participación

SSPC y Harfuch rechazan participación en megaoperativo internacional de la DEA contra el Cártel de Sinaloa

Gobernador de Sinaloa felicita a ciudadanos que marcharon por la paz en medio del conflicto del Cártel de Sinaloa

Vinculan a proceso a vicealmirante y nueve marinos señalados de operar red de “huachicol fiscal” en Tamaulipas

Propaganda digital y reclutamiento forzado: el nuevo rostro del Cártel de Sinaloa a un año de su guerra interna

¿Quiénes son los alfiles de Los Chapitos y La Mayiza detenidos a un año de la guerra en el Cártel de Sinaloa?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 9 de septiembre: angustia total tras el cierre del cuarto Noche

“Sutura”, cortometraje mexicano: muestra el placer, dolor y erotismo en Shorts México 2025

¿Cuántos votos alcanzó Facundo y qué rating generó su eliminación de La Casa de los Famosos México 3?

The Weeknd dará conciertos en Ciudad de México en 2026: estos son los precios oficiales de los boletos

Guerra entre Emiliano Aguilar y Nodal cobra nuevo sentido tras polémicas declaraciones de Pepe Aguilar

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco da a conocer

Cuauhtémoc Blanco da a conocer la ‘clave’ para que la Selección Mexicana llegue lejos al Mundial 2026

Mundial 2026 en México: ¿Recibiré mayor sueldo si trabajo el día de la inauguración?

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire del futbol: “Ya le cuesta”

Quién es el comentarista de Fox Sports que habría rechazado contrato con TUDN para el Mundial 2026

Christian Martinoli y Luis García superan a TUDN en el rating de la transmisión México vs Japón