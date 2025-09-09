Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, defiende al cantante y explota contra Emiliano Aguilar: “Dedícate a trabajar”

La reconocida artista mexicana salió en defensa de su hermano tras el video de Emiliano Aguilar, generando un intenso debate entre los seguidores de la familia Aguilar (IG)

La controversia familiar que involucra a Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, ha sumado un nuevo capítulo con la intervención pública de Marcela Rubiales, quien no solo defendió a su medio hermano, sino que también dirigió un mensaje directo al joven rapero, instándolo a “dedicarse a su hija y a trabajar”.

La disputa, que se desarrolla principalmente en redes sociales, ha generado una ola de reacciones entre los seguidores de ambas partes.

El detonante de este episodio fue un video publicado por Emiliano Aguilar en su cuenta de Instagram. En la grabación, el rapero expresó su molestia después de que Pepe Aguilar revelara públicamente que su primogénito no tiene una hija, sino dos.

Marcela Rubiales defiende a Pepe Aguilar y lanza un mensaje directo a Emiliano Aguilar en medio de la disputa familiar (Foto: Marcela Rubiales)

Esta declaración enfureció a Emiliano, quien manifestó que se trataba de un asunto privado y que su intención era mantener en anonimato la identidad de la menor. En la descripción del video, el joven escribió: “Te pasaste, la neta, yo solo me defiendo pero aquí sí se pasó”.

La reacción de Marcela Rubiales no se hizo esperar. Desde su perfil de Instagram, la hija de Flor Silvestre y media hermana de Pepe Aguilar intervino en la publicación de Emiliano, posicionándose abiertamente a favor de su hermano.

“Emiliano ya párale. Vive tu vida, preocúpate por tu hija y hazla feliz y deja la vida de los demás, acuérdate del karma”

En uno de sus comentarios, Rubiales le pidió a Emiliano que dejara de hablar de Pepe y se enfocara en su propia vida. “Mientras tú sigas hablando de él, a él le van a preguntar cosas de ti. Deja de hablar de él, dedícate a tu hija, no te vayas a reclamar algún día y dedícate a trabajar, sé tú”, escribió la artista.

Seguidores de Emiliano Aguilar critican a Marcela Rubiales por su postura en el conflicto familiar (IG)

Además, expresó su molestia por lo que consideró “tantas mentiras y tanta ingratitud” y sugirió que Emiliano solo buscaba notoriedad con este conflicto, lo que desató una serie de críticas en su contra.

La intervención de Marcela Rubiales provocó una respuesta inmediata entre los seguidores de Emiliano Aguilar, quienes la cuestionaron por defender a su hermano y le reprocharon su papel como tía.

Entre los comentarios dirigidos a Rubiales se leyeron frases como: “Cállese señora que pronto le sacarán sus trapos al sol”, “¿Cuáles serían las mentiras? Hable con la verdad entonces”, “Deja de defender a tu hermanito” e “¿Y tú como tía de Emiliano te interesaste alguna vez en él?”.

Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre y media hermana de Pepe Aguilar, interviene en la disputa familiar (IG: @marcelarubiales // @nodal)

En medio de la polémica, la figura de Marcela Rubiales ha cobrado relevancia. Con 71 años, la intérprete, actriz y conductora de televisión mexicana es hija de Francisco Rubiales Calvo, conocido como Paco Malgesto, y de la reconocida actriz y cantante Flor Silvestre.

Esta ascendencia la convierte en media hermana de Antonio y Pepe Aguilar, y tía de Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.