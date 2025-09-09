México

Este es el plan de inversión para crecimiento económico en México de Carlos Slim Domit, el hijo del hombre más rico de México

El presidente de Grupo Carso y América Móvil presentó una estrategia nacional para elevar el ingreso per cápita a 20 mil dólares y alcanzar crecimiento económico superior al 4% anual

Por Miguel Flores

Carlos Slim Domit durante la inauguración de México Siglo XXI, evento de Fundación Telmex. REUTERS/Henry Romero

Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, presentó un plan de inversión y desarrollo económico para México durante la inauguración de la edición número 23 de México Siglo XXI, organizado por Fundación Telmex. La estrategia busca que el país alcance crecimientos superiores al 4% anual mediante una inversión equivalente al 25% del Producto Interno Bruto (PIB), con más del 80% proveniente de la iniciativa privada nacional.

El proyecto, alineado al Plan México, tiene como meta elevar el ingreso per cápita a cerca de 20 mil dólares en la próxima década, generar empleos y fortalecer el desarrollo económico. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía mexicana creció 1.2% en 2024, por lo que este plan implicaría un crecimiento casi cuatro veces mayor al actual.

“Las expectativas para el país en los próximos 10 años son muy alentadoras para generar desarrollo, empleo, alcanzar un ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares y mejorar sustancialmente el nivel socioeconómico de toda la población”, señaló Slim Domit.

El evento México Siglo XXI reunió a 10 mil becarios de Fundación Telmex Telcel y contó con la participación de figuras internacionales como la reina Rania de Jordania, la activista Rigoberta Menchú, la tenista Serena Williams, el actor Kevin Costner y expertos en ciencia y salud.

La propuesta de Slim Domit busca impulsar la inversión privada y el crecimiento económico del país. REUTERS/Raquel Cunha

En materia de telecomunicaciones, Slim Domit destacó que las inversiones en infraestructura de Telmex y Telcel han ampliado la cobertura en el país, aumentado la capacidad de datos e implementado inteligencia artificial para educación, salud y entretenimiento.

Plan México

El Plan México, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca impulsar crecimiento económico, reducir pobreza y desigualdad, y posicionar al país como una potencia global. Contempla 13 metas estratégicas y un portafolio de inversiones de 277 mil millones de dólares, distribuidos en aproximadamente 2 mil proyectos nacionales y extranjeros.

Entre los objetivos destacan elevar a México del puesto 12 al 10 en economía mundial, generar 1.5 millones de empleos adicionales, incrementar producción nacional en sectores clave y fortalecer la manufactura de vacunas. Además, promueve la simplificación de trámites de inversión, formación de profesionales, sostenibilidad empresarial, acceso a financiamiento para PYMES y posicionamiento turístico global.

La estrategia plantea coordinación entre el sector público y privado, desarrollo tecnológico y científico, relocalización de empresas, expansión energética para generar hasta 27 mil megawatts, y el T-MEC como eje para competir con economías asiáticas.

Con este plan, el gobierno busca establecer una visión a largo plazo basada en inversión, innovación y desarrollo regional.

