Hoy desaparecerán los cuartos Día y Noche en La Casa de los Famosos México 3: ésta será la razón y cómo se llamará la nueva habitación

¿Team eclipse? Fans muestran incertidumbre ante la nueva dinámica que empezará esta noche

Por Armando Pereda

Los habitantes vivirán una nueva
Los habitantes vivirán una nueva dinámica que los sorprenderá - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El muro que separaba a los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 se derrumba esta noche. Tras 44 días de competencia, los dormitorios que marcaron alianzas, rivalidades y giros estratégicos: el Cuarto Día y el Cuarto Noche, quedarán en el pasado.

La producción prepara un movimiento clave que transformará la dinámica del reality. Como cada lunes, los concursantes buscarán la Moneda del Destino, objeto que concede un poder especial.

Quien la encuentre tendrá en sus manos la decisión más trascendental hasta ahora: clausurar para siempre una de las habitaciones. La consecuencia será inevitable: los nueve participantes deberán compartir un único espacio hasta el final del programa, previsto para el 5 de octubre.

Así fue la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx)

De líderes a rivales

El diseño inicial del juego dividió a los famosos en dos bandos. Facundo tomó el mando del Cuarto Día, mientras Dalílah Polanco lideró el Cuarto Noche. Sin embargo, la suerte intervino pronto. Priscila Valverde, al hallar la moneda en semanas pasadas, obligó a un intercambio inesperado que reconfiguró alianzas y tensiones internas.

Desde entonces, los dormitorios no solo fueron refugio, sino también escenario de discusiones, pactos secretos y amistades que tambalearon con cada nominación.

Galilea montijo fue quien presentó
Galilea montijo fue quien presentó en la rueda de prensa del 22 de junio a dos de los participantes del Reality Show La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Un cuarto, un nombre y un nuevo comienzo

La eliminación de los dos equipos no será el único cambio. Según explicó Galilea Montijo durante la transmisión, el público tendrá la última palabra en la elección del nombre del nuevo dormitorio. “La casa va a tener nuevo líder”, anticipó la conductora, abriendo la expectativa sobre una etapa donde el azar y la estrategia se entrelazan más que nunca.

En redes sociales, los seguidores ya han lanzado propuestas. Una de las más mencionadas es Eclipse, aludiendo a la unión de la luz del Día y la oscuridad de la Noche, metáfora perfecta para simbolizar la fusión de los dos grupos.

El reto del liderazgo

Además del cambio en la convivencia, hoy se definirá al nuevo líder de la semana, personaje clave en el tablero del reality. Quien obtenga ese puesto gozará de inmunidad y el privilegio de vivir en la suite, un espacio que representa poder y respiro frente a la presión constante de la competencia.

Una etapa decisiva

Con el reloj avanzando hacia la recta final, la desaparición de los cuartos marca un antes y un después en La Casa de los Famosos México 3. El juego se volverá más intenso al obligar a todos a dormir bajo el mismo techo, sin divisiones ni refugios estratégicos. La pregunta ahora es si esta convivencia forzada detonará nuevas alianzas o abrirá conflictos que nadie esperaba.

La audiencia será testigo de una transición que podría redefinir el rumbo de los finalistas. Lo que hasta hoy parecía una guerra entre dos bandos, se convertirá en un único territorio donde cada gesto contará.

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

