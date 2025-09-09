México

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Por Omar López

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: EstadoManifestación

Estación afectada: Reforma - Hamburgo

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: EstadoCongestionamiento vial

Estación afectada: Línea Completa

Línea 4

Estado de servicio: EstadoManifestación

Estación afectada: Línea Completa

Línea 5

Estado de servicio: EstadoRetraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 6

Estado de servicio: EstadoCongestionamiento vial

Estación afectada: Línea Completa

Línea 7

Estado de servicio: EstadoManifestación

Estación afectada: Línea Completa

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Entrada de la estación Mixiuhca.
Entrada de la estación Mixiuhca. (Twitter/@Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

México: cotización de cierre del dólar hoy 9 de septiembre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Popocatépetl registró 21 emisiones y más de 700 minutos de tremor este 9 de septiembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 21 emisiones y

Protouch: resultados del sorteo 864 del 9 de septiembre

Después de cada jornada, la lotería mexicana da a conocer los resultados del Protouch

Protouch: resultados del sorteo 864

Hoy No Circula miércoles: qué autos descansan este 10 de septiembre en CDMX y Edomex

Cuáles son los automóviles que tienen restricciones este miércoles en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula miércoles: qué

Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

El titular de la SSPC de Morelos es quien ha sostenido esta hipótesis y también los relaciona con otros delitos de alto impacto en la región morelense

Caen 12 presuntos miembros de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 12 presuntos miembros de

Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

Suman tres exfuncionarios de SEC y CECOP en Sonora vinculados por desvíos que rebasan los 390 mdp

El exgobernador Ernesto Ruffo niega irregularidades tras ser señalado de huachicoleo fiscal en México

Aseguran 63 mil litros de huachicol en un tractocamión en Tabasco, hay un detenido

Rescatan a 11 de 12 personas desaparecidas en Jalisco, iban por oferta laboral desde Puebla | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

¿Jezzini entrará a La Granja

¿Jezzini entrará a La Granja VIP? Fans alarmados por su extraña personalidad “bajo hipnosis”

Emiliano Aguilar pega donde más duele: crítica belleza de Aneliz Álvarez, esposa de su padre Pepe Aguilar

Las Muertas de Luis Estrada: cuándo y por qué ver la serie de Netflix que narra el caso real de ‘Las poquianchis’

El emotivo mensaje de la hija de Facundo tras quedar eliminado de La Casa de los Famosos

¿Facundo tachó de ‘idiotas’ al cuarto noche? Así fue su reacción a un día de su salida de LCDLFM

DEPORTES

Así fue la fuerte lesión

Así fue la fuerte lesión que le podría costar su lugar en WWE Worlds Collide: Las Vegas a Octagón Jr.

Charros vs Diablos: estos son los precios para la Serie del Rey de la LMB

Gabriela Cuevas, representante mexicana en la FIFA explica cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico de Clásicos de la Liga MX Femenil

VAR llega a la lucha libre durante evento en Tijuana, así se definió la contienda | Video