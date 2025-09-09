Cae presunto responsable de multihomicidio en Centla, Tabasco, y rescatan a siete menores de edad

El hombre capturado (SSPC)

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el arresto de un hombre acusado de multihomicidio en Tabasco, además, siete menores de edad que eran retenidos contra su voluntad, fueron rescatados.

“Fue detenido un hombre identificado como el responsable de un multihomicidio ocurrido en el municipio de Centla, se rescataron 7 menores que habían sido sustraídos por dicho sujeto, los cuales ya se encuentran a salvo”, es parte de lo compartido por el funcionario el 8 de septiembre.

La persona capturada fue identificada como Narciso “N”, un sujeto apodado El Chicho, quien habría asesinado a cuatro personas y acusado de sustraer a los menores.

Por su parte, la SSPC detalla que fue implementado un despliegue en la zona que incluyó recorridos carreteros. Cabe destacar que los agentes obtuvieron información de siete menores de edad retenidos, por lo que fue implementado un despliegue que cuidara la seguridad de los retenidos.

El mensaje del funcionario (X/@OHarfuch)

Fue durante los recorridos que los efectivos observaron a un hombre que estaba acompañado de siete menores. Cuando dicho hombre notó la presencia de los uniformados trató de huir del sitio, aunque terminó siendo interceptado metros adelante.

El sujeto detenido tiene 41 años de edad y tras sus detención fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sea definida su situación legal.

La institución de seguridad federal aseguró que los menores rescatados recibieron apoyo por parte de los efectivos de seguridad, además de que se les proporciono alimentos y bebidas, así como asistencia médica. Se tiene previsto la entrega a sus familiares luego de comprobar su estado de salud.

En las acciones que derivaron en la captura del sujeto mencionado participaron elementos de la SSPC en conjunto con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y autoridades estatales.

Cae “El vampiro”

Arturo "N" tenía en su posesión un arma de fuego larga, abastecida con 20 cartuchos (SSPC)

El pasado 6 de agosto fue capturado Arturo “N”, un hombre apodado El Vampiro, un sujeto identificado como tercero al mando del grupo delictivo La Barredora. Dicho sujeto fue asegurado junto con un arma larga abastecida con 20 cartuchos.

Fue asegurado luego de que fue descubierto en el municipio de Centro cuando estaba manipulando un arma de fuego, se le marcó el alto y se realizó una revisión que confirmó la posesión del arma.