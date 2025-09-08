“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo contra Fernández Noroña mientras señala persecución del Tribunal Electoral

Wilkins ha sido una voz crítica del oficialismo en México. (@laisha_wilkins, @gfernandeznorona, Instagram)

La actriz y creadora digital Laisha Wilkins volvió a encender la conversación pública con una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, en los que no solo ironizó sobre el político Gerardo Fernández Noroña, sino que también denunció lo que considera un hostigamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En uno de los tuits más virales, Wilkins escribió: “Si ven a este pobre hombre, ayúdelo con una monedita, es un indigente sin amigos que no puede pagar ni el IVA de un Boing”, en clara alusión a Fernández Noroña.

Más tarde, compartió otro mensaje cargado de sarcasmo: “Ojalá me persiguiera Keanu Reeves como me persigue el @TEPJF_informa”.

Wilkins dedicó un tuit irónico a Fernández Noroña. (@LaishaWilkins, Instagram)

La polémica con el TEPJF

El origen del conflicto se remonta a la denuncia presentada por Dora Martínez Valero, excandidata a la Suprema Corte de Justicia, por calumnia y violencia política de género en contra de tres personas involucradas en la difusión de un trabajo periodístico que consideró difamatorio.

Wilkins aseguró que fue notificada por el TEPJF a pesar de que Martínez Valero negó haberla señalado directamente. En entrevista con El Universal, la propia excandidata aclaró: “En caso de que a ella (Laisha) le quisieran aplicar una sanción, la primera en salir a decir que está en contra sería yo, porque yo no la denuncié”.

Pese a la aclaración, la actriz insiste en que existe una persecución en su contra y que las instituciones electorales están destinando recursos a vigilar su actividad en redes sociales.

El contexto político

El tema escaló en medio de un ambiente nacional polarizado. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió que en México existe “la mayor libertad de expresión de la historia” y rechazó que Morena impulse censura, como acusan algunos opositores.

“Son dos temas que los han levantado como si ahora Morena quisiera censurar, o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia. No se censura a nadie”, afirmó la mandataria, en referencia a las polémicas en Puebla y Campeche.

Las declaraciones de Sheinbaum coincidieron con la exigencia de Wilkins para recibir garantías de que no será sancionada por sus publicaciones en línea.

Crítica al concierto de Residente

No es la primera vez que la actriz genera controversia por sus opiniones en X. El pasado 6 de septiembre cuestionó el concierto gratuito de Residente en el Zócalo capitalino, evento al que asistieron cerca de 180 mil personas.

Mientras miles celebraban la presentación, Wilkins escribió: “Asistir a este tipo de eventos, es aplaudir que el dinero que debería aplicarse en el mantenimiento y necesidades reales de la ciudad se utilice para distraer”.

Su postura dividió opiniones, entre quienes consideraron válido su señalamiento sobre el gasto público y quienes la acusaron de descalificar expresiones culturales masivas.

Una voz incómoda para el oficialismo

Conocida en redes como 'La Reina de Dinamarca’, Wilkins ha consolidado un perfil polémico y frontal en temas políticos y sociales. Sus publicaciones suelen generar tendencia y colocarse en el centro de discusiones digitales, particularmente por el tono irónico y mordaz con el que se dirige tanto a políticos como a instituciones.

Aunque asegura que seguirá expresando sus opiniones sin filtros, la actriz enfrenta ahora la incertidumbre sobre las posibles consecuencias legales de sus publicaciones.

Sus mensajes más recientes contra Fernández Noroña y el TEPJF continúan acumulando reacciones, manteniéndola como una de las figuras más comentadas del debate público digital.

La creadora digital es requerida por el TEPJF luego de compartir una nota supuestamente difamatoria contra una excandidata a la Suprema Corte de Justicia. (Infobae México / Jovani Pérez)