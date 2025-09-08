México

“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo contra Fernández Noroña mientras señala persecución del Tribunal Electoral

En junio, la conductora reveló que fue notificada por el TEPJF de una investigación en su contra por sus críticas a una funcionaria pública

Por Víctor Cisneros

Guardar
Wilkins ha sido una voz
Wilkins ha sido una voz crítica del oficialismo en México. (@laisha_wilkins, @gfernandeznorona, Instagram)

La actriz y creadora digital Laisha Wilkins volvió a encender la conversación pública con una serie de mensajes publicados en su cuenta de X, en los que no solo ironizó sobre el político Gerardo Fernández Noroña, sino que también denunció lo que considera un hostigamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En uno de los tuits más virales, Wilkins escribió: “Si ven a este pobre hombre, ayúdelo con una monedita, es un indigente sin amigos que no puede pagar ni el IVA de un Boing”, en clara alusión a Fernández Noroña.

Más tarde, compartió otro mensaje cargado de sarcasmo: “Ojalá me persiguiera Keanu Reeves como me persigue el @TEPJF_informa”.

Wilkins dedicó un tuit irónico
Wilkins dedicó un tuit irónico a Fernández Noroña. (@LaishaWilkins, Instagram)

La polémica con el TEPJF

El origen del conflicto se remonta a la denuncia presentada por Dora Martínez Valero, excandidata a la Suprema Corte de Justicia, por calumnia y violencia política de género en contra de tres personas involucradas en la difusión de un trabajo periodístico que consideró difamatorio.

Wilkins aseguró que fue notificada por el TEPJF a pesar de que Martínez Valero negó haberla señalado directamente. En entrevista con El Universal, la propia excandidata aclaró: “En caso de que a ella (Laisha) le quisieran aplicar una sanción, la primera en salir a decir que está en contra sería yo, porque yo no la denuncié”.

Pese a la aclaración, la actriz insiste en que existe una persecución en su contra y que las instituciones electorales están destinando recursos a vigilar su actividad en redes sociales.

El contexto político

El tema escaló en medio de un ambiente nacional polarizado. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió que en México existe “la mayor libertad de expresión de la historia” y rechazó que Morena impulse censura, como acusan algunos opositores.

“Son dos temas que los han levantado como si ahora Morena quisiera censurar, o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia. No se censura a nadie”, afirmó la mandataria, en referencia a las polémicas en Puebla y Campeche.

Las declaraciones de Sheinbaum coincidieron con la exigencia de Wilkins para recibir garantías de que no será sancionada por sus publicaciones en línea.

Crítica al concierto de Residente

No es la primera vez que la actriz genera controversia por sus opiniones en X. El pasado 6 de septiembre cuestionó el concierto gratuito de Residente en el Zócalo capitalino, evento al que asistieron cerca de 180 mil personas.

Mientras miles celebraban la presentación, Wilkins escribió: “Asistir a este tipo de eventos, es aplaudir que el dinero que debería aplicarse en el mantenimiento y necesidades reales de la ciudad se utilice para distraer”.

Su postura dividió opiniones, entre quienes consideraron válido su señalamiento sobre el gasto público y quienes la acusaron de descalificar expresiones culturales masivas.

Una voz incómoda para el oficialismo

Conocida en redes como 'La Reina de Dinamarca’, Wilkins ha consolidado un perfil polémico y frontal en temas políticos y sociales. Sus publicaciones suelen generar tendencia y colocarse en el centro de discusiones digitales, particularmente por el tono irónico y mordaz con el que se dirige tanto a políticos como a instituciones.

Aunque asegura que seguirá expresando sus opiniones sin filtros, la actriz enfrenta ahora la incertidumbre sobre las posibles consecuencias legales de sus publicaciones.

Sus mensajes más recientes contra Fernández Noroña y el TEPJF continúan acumulando reacciones, manteniéndola como una de las figuras más comentadas del debate público digital.

La creadora digital es requerida
La creadora digital es requerida por el TEPJF luego de compartir una nota supuestamente difamatoria contra una excandidata a la Suprema Corte de Justicia. (Infobae México / Jovani Pérez)

Temas Relacionados

Laisha WilkinsGerardo Fernández NoroñaTEPJFPolíticamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

“Súper peso” tumba al dólar previo a la presentación del Paquete Económico 2026

Malos datos económicos en Estados Unidos provocaron que la moneda mexicana comenzara la semana al alza

“Súper peso” tumba al dólar

Temblor hoy en México: se registró un sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: se

Sheinbaum reacciona a la separación del Partido Verde de Morena: “Le corresponde al partido definir sus alianzas para el 2027”

La coalición entre Morena, PVEM y PRD ha impulsado reformas y avances en la vida pública, según la presidenta

Sheinbaum reacciona a la separación

Cuánto cuesta un dólar canadiense en México hoy 8 de septiembre

Este es el comportamiento que mantuvo la moneda canadiense en las últimas horas

Cuánto cuesta un dólar canadiense

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum promete cero impunidad tras

Sheinbaum promete cero impunidad tras caída de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

Suman 13 desaparecidos en Amozoc tras presunta falsa oferta de trabajo, autoridades despliegan operativo masivo

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

Mundial de Futbol de 2026 pondría en pausa la cacería contra el líder del CJNG, según Óscar Balderas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Los mejores memes que dejó la salida de Facundo de La Casa de los Famosos México: “El come con likes te eliminó”

“Apoyar en todo a los hijos”: Elsa Aguirre le manda fuerte mensaje a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar tras escándalos

¿Qué pasó la madrugada del lunes en La Casa de los Famosos México tras la eliminación de Facundo?

Facundo rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “Fui lacra con otros y generé malas vibras”

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de esta semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento