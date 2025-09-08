Mar Contreras y Dalílah Polanco protagonizan fuerte discusión en La Casa de los Famosos México 3: “Hubiera estado chingón ser equipo”

Las participantes vivieron un momento intenso - Foto: Televisa

La séptima semana de La Casa de los Famosos México 3 arrancó con tensión. Durante la dinámica de posicionamiento, Mar Contreras sorprendió al dirigirse directamente a Dalílah Polanco y pedirle que abandone la competencia para cuidar su salud y bienestar.

“Dalílah, deberías irte de la casa porque sé que eres una mujer fuerte, valiente, que nunca se rinde. Creo que es importante que te cuides y te recuperes en tu casa con los tuyos”, dijo Contreras.

Mar también señaló que Polanco se ha vuelto más sensible dentro del reality y que a veces no sabe separar el juego de la convivencia. Además, la acusó de no escuchar ni aprender de las críticas de los demás.

“Quiero que te vayas de la casa porque eres una mujer cuando entra al cine y otra cuando sale del cine siento que cada vez eh no sabes diferenciar lo que es el juego de la competencia la competencia de la convivencia y cada vez eres más susceptible a cualquier comentario de los demás pero cuando se te recrimina o se te dice algo sobre las acciones.

“Eres una persona que no escucha y no quiere también aprender de lo que uno dice de nosotros mismos y creo que eso es algo bien importante tener empatía y saber escuchar al otro para seguir aprendiendo en nosotros mismos así que por eso quiero que te vayas”.

Dalílah Polanco regresa tras su accidente en LCDLFM. (Redes sociales)

Dalílah respondió con calma mientras se encontraba sentada, minutos antes de que Facundo se convirtiera en el sexto eliminado de esta temporada.

“Muchas gracias por las dos versiones, de verdad te lo agradezco. Hubiera sido muy chingón que tú y yo hubiéramos formado un equipo, desgraciadamente no se dio así. Gracias por tus palabras, espero que te vaya muy bien aquí”. También pidió que no se aprovechen de su vulnerabilidad: “No te vayas a atacar al animal herido nada más porque me ves herida”.

El accidente de Dalílah Polanco

El conflicto ocurrió pocos días después de que Polanco sufriera una caída en una escalera durante una prueba de salvación. El accidente le dejó lesiones en el brazo y la pierna, por lo que en la gala del domingo tuvo que permanecer sentada.

Su estado físico la ha puesto en el centro de los comentarios y críticas dentro de la casa, lo que ahora influye en su permanencia en el programa.

Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

Facundo, el sexto eliminado

La tensión aumentó con la salida de Facundo, quien fue el sexto eliminado de la temporada. El conductor era parte del cuarto Día, equipo que ahora solo tiene a Dalílah, Guana y Shiki.

Mientras tanto, el cuarto Noche, integrado por Alexis Ayala, Aarón Mercury, Mar Contreras, Elaine Haro, Abelito y Aldo de Nigris, sigue más fuerte y unido, aunque con rivalidades claras contra el otro grupo.

Facundo y Aarón Mercury se enfrentaron en el carrusel para saber quién se convertía en el sexto eliminado. (Captura de pantalla)

Una casa dividida

La competencia avanza con dos bandos bien definidos, pero el enfrentamiento entre Mar y Dalílah mostró un quiebre más personal. Contreras no solo la señaló como débil competidora, también insistió en que debe pensar primero en su salud.

Con la séptima semana en curso, los roces, las estrategias y las emociones marcan el rumbo del reality, donde resistir no solo significa superar pruebas, sino también soportar las palabras y decisiones de los compañeros.

Facundo, el sexto eliminado de la semana. (Captura de pantalla)