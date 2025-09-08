México

Las “cenizas” de Facundo llegan al altar de La Casa de los Famosos México 3: los participantes lo despidieron con aplausos

El conductor fue el sexto eliminado del reality de Televisa

Por Armando Pereda

El conductor se convirtió en
El conductor se convirtió en el sexto eliminado del programa - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México 3 vivió una de sus despedidas más singulares tras la salida de Facundo. Los habitantes de la casa convirtieron su adiós en un ritual que mezcló humor, afecto y un tono ceremonial que ya se ha convertido en una tradición dentro del reality.

El momento arrancó con todos los concursantes en formación, recreando un cortejo fúnebre. La escena cobró un tinte cómico cuando Abelito tomó el termo de Facundo y lo cargó como si se tratara de una urna con sus cenizas. Entre risas y solemnidad improvisada, soltó un “Por ti, muñeco” que marcó la pauta de la parodia.

Con pasos lentos por el comedor, los participantes comenzaron a entonar una especie de letanía: “ya nominé, posicioné y expulsé”. La frase se repitió una y otra vez, como si fuera un rezo colectivo que reforzaba la mezcla de sarcasmo y afecto que caracteriza a esta dinámica.

El conductor fue el sexto eliminado del reality Crédito: La Casa de los Famosos México

Palabras de Shiki y Guana

El primero en alzar la voz fue Shiki, quien reconoció lo que Facundo representó para él no sólo durante su participación en el reality, sino en todos los años que tienen de amistad.

“Hermanito Facundo te nos fuiste antes de tiempo de lo que yo creía. Solo decirte que gracias a ti yo estoy en México y gracias a ti estoy aquí, la verdad. Vamos a echar de menos tu rap, tus pinchadas, tu humor negro, tus lágrimas, tu pelón brillante, muchísimas cosas”, expresó con evidente emoción.

A su testimonio se sumó Guana, quien subrayó la importancia del comediante durante su estancia:

“Mi Facu, te vamos a extrañar mucho acá. Gracias por aventarte al vacío y por subirme el ánimo siempre que estaba apachurrado, y por las palabras que me diste sin importar lo apachurrado que estabas tú. Espero que disfrutes mucho allá afuera, a toda tu familia, a toda la banda y aquí seguiremos echando desmadre por ti, descansa en pants”.

Los habitantes rinden homenaje al
Los habitantes rinden homenaje al conductor eliminado - Foto: Televisa

Aplausos y un gesto final

El homenaje concluyó con una ovación unánime. Los gritos de “Bravo Facundo, un grande Facundo” retumbaron entre aplausos. Para cerrar, Aldo subió a una escalera y, en un acto simbólico, levantaron a Abelito para que colocara el termo de su compañero en una repisa, el espacio donde honran a cada expulsado.

Una tradición que crece

Lo que comenzó como un gesto espontáneo se ha convertido en un ritual característico de esta temporada: despedir a cada eliminado como si se tratara de un funeral paródico. En esta ocasión, la despedida de Facundo dejó ver el impacto que tuvo en sus compañeros, quienes entre bromas y palabras sinceras, reconocieron la energía que imprimió al reality.

La escena confirma que en La Casa de los Famosos México 3 las expulsiones no solo significan competencia, sino también la oportunidad de reafirmar vínculos y de despedir con ingenio a quienes marcaron la convivencia dentro de la casa más vigilada del país.

Los participantes le dieron unas
Los participantes le dieron unas palabras al eliminado - Foto: Televisa

