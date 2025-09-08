México

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

Tras la detención de mandos navales y empresarios por el desvío de combustibles, funcionarios del gabinete dieron nuevos detalles de la investigación

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Rafael Ojeda Durán, secretario de
Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en tiempos de AMLO. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Las autoridades federales deslindaron al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, de toda participación en la red de “huachicol fiscal” detectada en el mes de marzo pasado, tras confirmar que fue él mismo quien solicitó investigar sin excepciones a los presuntos responsables, incluyendo a sus familiares.

La instrucción del entonces titular de la Secretaría de Marina (Semar) en la administración de Andrés Manuel López Obrador habría marcado el inicio de una pesquisa de casi dos años encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El resultado fue el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, realizado en el mes de marzo, cuyos hechos hoy ha provocado la detención de 14 personas —entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Ojeda Durán.

Tanto el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el fiscal Alejandro Gertz Manero, subrayaron en conferencia de prensa que los hechos bajo investigación no involucran al exsecretario.

Detenidos por caso de huachicol
Detenidos por caso de huachicol fiscal. (Captura de pantalla)

Durante su intervención, Gertz Manero afirmó: “Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No hizo ninguna distinción ni generó protección a favor de nadie”.

La FGR precisó que la investigación comenzó tras la denuncia directa de irregularidades internas presentada por el propio exsecretario de Marina. Las pesquisas incluyeron la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal, permitiendo el aseguramiento de cuentas, bienes y más de 10 millones de litros de diésel.

Las fuentes consultadas detallan que los detenidos, además de mandos navales, incluyen empresarios, operadores financieros y exfuncionarios aduanales. Entre los capturados se encuentran cinco marinos en activo, uno en retiro y varios implicados en la gestión portuaria y aduanera, todos señalados por la comercialización ilegal de combustible.

Entre los detenidos aparecen figuras como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Ana Natalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.

Los perfiles iban desde mandos operativos en la Marina hasta responsables de movimientos financieros y administrativos en aduanas y empresas fachada.

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

El contralmirante Morales Ángeles confirmó además la detención de varios subordinados y la continuidad del procedimiento penal para esclarecer eventuales implicaciones adicionales en la cadena de mando.

Durante la sesión informativa, el secretario Omar García Harfuch reiteró que “el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, aludiendo a la Marina.

Enfatizó la política de cero tolerancia a la corrupción que rige al gabinete actual y la importancia de mantener la confianza en la Marina como actor clave en la seguridad nacional. Destacó que “la labor de Rafael Ojeda durante su gestión fortaleció a la institución”.

La investigación también abarca a Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario, quien permanece prófugo.

Temas Relacionados

José Rafael Ojeda DuránSemarSecretaría de Marinahuachicol fiscalNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registró un sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: se

Cuál es el precio de la gasolina en Puebla este 8 de septiembre

El costo de las gasolinas en el país puede variar debido a distintos factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Cuál es el precio de

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El sismo ocurrió a las 3:25 horas, a una distancia de 19 km de Puerto Escondido y tuvo una profundidad de 28 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

Autoridades mexicanas dieron detalles de la red de huachicol fiscal descubierta en marzo pasado tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas

Un vicealmirante, el exjuez del

¿Qué pasó la madrugada del lunes en La Casa de los Famosos México tras la eliminación de Facundo?

Se vive una noche de tensiones por la sexta gala de nominación

¿Qué pasó la madrugada del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un vicealmirante, el exjuez del

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

Mundial de Futbol de 2026 pondría en pausa la cacería contra el líder del CJNG, según Óscar Balderas

Frida Muñoz, exnuera de ‘El Chapo’ Guzmán, reacciona a la marcha por la paz en Culiacán

Ataque contra agentes de seguridad en Sinaloa deja ocho detenidos, uno estaría ligado con Los Chapitos

Caen 11 personas, aseguran armas y drogas durante búsqueda de personas desaparecidas en Puebla

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó la madrugada del

¿Qué pasó la madrugada del lunes en La Casa de los Famosos México tras la eliminación de Facundo?

Facundo rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “También fui lacra con otros y generé malas vibras”

Así se vivió la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México y el regreso de Aarón Mercury

¿Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: así fue el posicionamiento y sinceramiento de la noche de eliminación

DEPORTES

José Ramón Fernández menospreció a

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol