Daniel Bisogno recurrió a la Virgen de Guadalupe en busca de un milagro, revela Maribel Guardia

El fallecimiento de Daniel Bisogno el 20 de febrero de 2025 marcó el cierre de una etapa en la televisión mexicana y reveló una faceta poco conocida del conductor.

En sus últimos días, Bisogno, quien en reiteradas ocasiones manifestó no tener creencias religiosas, sorprendió a su entorno al buscar consuelo espiritual en la Virgen de Guadalupe, según relató Maribel Guardia.

La actriz y cantante, amiga cercana y compañera de escenario, compartió detalles de este acercamiento inesperado, ocurrido mientras ambos participaban en la obra Lagunilla mi barrio.

Los últimos días de Daniel Bisogno

Durante el periodo en que enfrentó graves problemas de salud, Bisogno experimentó un cambio en su actitud hacia lo espiritual. Maribel Guardia explicó a TVyNovelas que la gravedad de la situación llevó al conductor a buscar un refugio distinto al habitual.

“Me sorprendió mucho verlo acercarse a rezarle a la Virgen de Guadalupe”, relató la artista, quien presenció el momento en el teatro donde ambos trabajaban.

La escena tuvo lugar en el recinto teatral donde se presentaba Lagunilla mi barrio. Guardia recordó cómo, en un instante de recogimiento, Bisogno se aproximó a la imagen de la Virgen, ubicada en el lugar, y oró en silencio. Este gesto llamó la atención de la actriz, quien, movida por la curiosidad, se acercó a preguntarle si era devoto de la Virgen.

Según relató, Bisogno le respondió que, ante la adversidad que enfrentaba, sentía la necesidad de empezar a creer en algo.

El diálogo entre ambos reflejó la vulnerabilidad y el cambio de perspectiva del conductor en sus últimos días. Guardia, al recordar la conversación, destacó la sinceridad con la que Bisogno admitió su búsqueda de fe en un momento crítico. “Ante la situación que enfrentaba, tenía la certeza de que tenía que comenzar a creer en algo”, compartió la actriz sobre la respuesta de su amigo.

Más allá de este episodio, Maribel Guardia reflexionó sobre la relación personal y profesional que mantuvo con Bisogno. Admitió que, en un principio, el conductor no le resultaba simpático, pero con el tiempo desarrolló una profunda admiración por él.

La artista subrayó la inteligencia, cultura y sentido del humor que caracterizaban a Bisogno, así como su dedicación como padre. Destacó especialmente el amor y el tiempo de calidad que el conductor dedicaba a su hija Michaela, resaltando la dimensión humana y afectuosa que muchos desconocían.

Además de la revelación hecha por Maribel Guardia, meses antes, Alex B. hermano de Daniel Bisogno, declaró al programa Ventaneando que durante la grave crisis de salud que atravesó el presentador en febrero de 2024, su familia le pidió a la actriz Niurka, quien profesa la santería, incluirlo en sus oraciones y ritos en favor de su bienestar.

Alex Bisogno le agradece a Niurka por la santería que hizo para salvar la vida de Daniel Bisogno: “Tiene enemigos” (Fotos: Instagram/TV Azteca)