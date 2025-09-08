Cuál será el siguiente concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

Ya hay artista y fecha para el próximo concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: X/@CulturaCiudadMx.

Luego del concierto realizado el pasado sábado 6 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se presentó el rapero puertorriqueño ‘Residente’, ya hay fecha para la presentación de otro evento musical masivo en la Plaza de la Constitución.

Cabe destacar que el concierto de Residente, el cual reunió a 180 mil personas, según cifras oficiales del Gobierno de México, se llevó a cabo de manera gratuita. De igual manera, la próxima presentación en este punto de la capital del país tampoco tendrá costo alguno para los asistentes.

El próximo concierto programado en el Zócalo de la Ciudad de México de manera masiva será el de La Arrolladora Banda El Limón, el cual se desarrollará la noche del lunes 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de la Independencia en la capital del país.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina el pasado martes 2 de septiembre, anunció que la banda musical se presentaría en el Zócalo de la capital del país para esta fecha.

El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos acompañarán a la banda musical este lunes 15 de septiembre. Especial Infobae: Jovani Pérez.

Otros de los artistas invitados que fueron anunciados por la mandataria federal desde su conferencia matutina presidencial fueron El Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

Según lo indicado por las autoridades federales, el concierto está programado para que comience alrededor de las 20:00 horas del lunes 15 de septiembre.

Cabe destacar que este concierto estará organizado por las autoridades federales del Gobierno de México. En tanto, el concierto de Residente fue planeado por el Gobierno de la Ciudad de México.

El cantante dio un fuerte mensaje durante su concierto. Crédito: redes sociales

Importancia de los conciertos gratuitos en el Zócalo de la CDMX

El Zócalo de la Ciudad de México se ha transformado en un escenario emblemático para celebrar conciertos multitudinarios que reúnen a miles de personas.

La plaza principal de la capital mexicana ha registrado asistencias que superan los cien mil espectadores en eventos de acceso gratuito, lo que lo convierte en un espacio único para la música en vivo.

Estas concentraciones impactan de manera directa tanto en la vida cultural como en la actividad económica y social de la ciudad.

El Zócalo de la Ciudad de México se ha transformado en un escenario emblemático para celebrar conciertos multitudinarios. Foto: (Culturacdmx.gob.mx)

Los conciertos en este espacio impulsan la reactivación del comercio local, pues durante estos eventos aumenta la demanda en restaurantes, transporte y servicios turísticos.

Además de los beneficios económicos, la realización de conciertos en el Zócalo consolida la reputación de la Ciudad de México como una capital cultural y promueve el encuentro de distintas generaciones y expresiones musicales.