Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Los sujetos capturados (Guardia Nacional)

Tres hombres, presuntos integrantes de un grupo delictivo, fueron detenidos en el Estado de México luego de que agentes de seguridad se percataron que las personas transportaban 100 mil litros de gasolina, pero que no contaban con los documentos que demostraran la posesión legal de la sustancia.

El arresto de los tres sujetos fue informado por la Guardia Nacional el 4 de agosto. La institución detalló que los ahora detenidos serían integrantes de una estructura criminal dedicada al robo de transporte de carga.

Fue en la carretera Libre de la Ciudad de México al Arco Norte donde los agentes realizaban patrullajes de seguridad como parte del Operativo Balam. En dicho lugar estaban tres tráileres que viajaban en convoy y los cuales fueron sometidos a una revisión por parte de lo guardias nacionales.

Los uniformados revisaron el cargamento, lo que derivó en descubrir que los implicaos no llevaban los documentos necesarios para demostrar la posesión legal del hidrocarburo, lo que derivó en el arresto de los tres hombres.

Viajaban en convoy (Guardia Nacional)

Asimismo, los agentes “recuperaron tres tractocamiones cargados con aproximadamente 100 mil litros de gasolina”, según detalla el informe de los hechos.

Las imágenes compartidas por la dependencia muestran a los tres vehículos color blanco con la gasolina, así como a los tres sujetos capturados. Tras el arresto, los tres sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En territorio mexiquense han sido registrados diversos hechos ligados con el huachicol, como se conoce coloquialmente al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo. El pasado 10 de agosto fue informado el aseguramiento de una toma clandestina.

Agentes de seguridad encontraron un túnel de alrededor de 300 metros de largo por un metro de alto, en el que había una manguera de alta presión que llegaba hasta un inmueble que presentaba una conexión irregular y del cual s desprendía un fuerte olor a combustible.

Parte de las actividades en el sito (SSEM)

Operativo Balam deja un hombre detenido en Puebla

Por su parte y también bajo el Operativo Balam, en la carretera México-Puebla guardias nacionales detuvieron a un hombre en flagrancia y evitaron el robo de un tractocamión, unidad que fue asegurada con todo y carga.

Lo anterior sucedió luego de que los efectivos recibieron un reporte ciudadano que señalaba que al conductor de un tráiler le quitaron su unidad.

“En un despliegue, a la altura del kilómetro 100 de la carretera México-Puebla, los guardias nacionales hicieron contacto visual con el vehículo reportado, cuyo conductor intentó huir y fue detenido metros adelante”, señala el informe.