México

Sheinbaum promete cero impunidad tras caída de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

La presidenta descartó intereses políticos dentro de las investigaciones relacionadas con la venta de combustibles ilícitos

Por Aranza Estrada

Guardar
Sheinbaum explicó la caída de
Sheinbaum explicó la caída de la red de huachicol fiscal en México. (Europa Press)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a la reciente detención de 14 personas acusadas de participar en el ingreso ilegal de diésel al país. Entre los detenidos se encuentran empresarios, elementos de la Marina y funcionarios de aduanas, lo que revela la magnitud del caso y el nivel de complicidad dentro de distintas estructuras.

Durante su posicionamiento, Sheinbaum destacó que el operativo forma parte de la estrategia federal contra la corrupción y los delitos relacionados con el contrabando de combustibles.

“Es el compromiso de cero impunidad, cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, afirmó.

Hay 14 detenidos por el
Hay 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal destapado en marzo pasado. (Sedena/SSPC)

Las autoridades federales informaron este domingo sobre la desarticulación de una red vinculada al tráfico ilegal de hidrocarburos, tras el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, realizado en marzo de este año.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch; la Secretaría de Marina (Semar), dirigida por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, la organización criminal utilizaba empresas fachada, documentos falsos y contactos en distintas instituciones para trasladar y comercializar grandes volúmenes de combustible robado.

Entre los detenidos figuran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el exjuez Anuar González Hemadi, así como Héctor Manuel N., José N., Francisco Javier N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N. e Ismael N., cuyas identidades completas y roles dentro de la red aún no han sido esclarecidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la indagatoria lleva dos años en curso: “cuando llega este tanque cargado de diésel pues viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones”, aseguró.

Añadió que el modus operandi consistía en introducir combustible sin pagar impuestos y revenderlo en gasolineras o a flotillas con permisos legales: “lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos, y después lo venden, al no pagar impuestos, lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible (…) y tienen ganancias muy altas”, explicó.

Manuel Farías Laguna. (FOTO: RRSS)
Manuel Farías Laguna. (FOTO: RRSS)

Las autoridades mencionaron que la investigación inició luego de que el almirante José Rafael Ojeda Durán, entonces titular de la Secretaría de Marina, presentó denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la institución.

“El propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace dos años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque, cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones”, explicó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Según la exposición en el evento, la colaboración del exsecretario resultó relevante para que la Fiscalía General de la República pudiera recabar pruebas e identificar a funcionarios y particulares implicados en los hechos.

Tanto Omar García Harfuch como Alejandro Gertz Manero y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reconocieron públicamente el papel de Ojeda Durán, refiriéndose a su gestión como una etapa que permitió detectar y señalar conductas ilícitas, y destacaron su disposición para permitir que las investigaciones avanzaran sin protección a familiares o subordinados.

Temas Relacionados

huachicol fiscalClaudia SheinbaumhuachicolcombustiblediéselTamaulipasdecomisoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

El polémico youtuber además despotricó en contra de Arath de la Torre, Gala Montes y más

Adrián Marcelo le manda polémico

Inicio del curso escolar: recomendaciones de la RAE para empezar sin faltas de ortografía

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Inicio del curso escolar: recomendaciones

“No va a faltar recurso para apoyar a nuestros hermanos”: Sheinbaum sobre personas migrantes en EEUU

Ante el posible aumento de presupuesto y presencia de autoridades estadounidenses, la presidenta afirmó que los consulados recibirán recursos para atender a los connacionales

“No va a faltar recurso

“Súper peso” tumba al dólar previo a la presentación del Paquete Económico 2026

Malos datos económicos en Estados Unidos provocaron que la moneda mexicana comenzara la semana al alza

“Súper peso” tumba al dólar

“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo contra Fernández Noroña mientras señala persecución del Tribunal Electoral

En junio, la conductora reveló que fue notificada por el TEPJF de una investigación en su contra por sus críticas a una funcionaria pública

“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 13 desaparecidos en Amozoc

Suman 13 desaparecidos en Amozoc tras presunta falsa oferta de trabajo, autoridades despliegan operativo masivo

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

Mundial de Futbol de 2026 pondría en pausa la cacería contra el líder del CJNG, según Óscar Balderas

Frida Muñoz, exnuera de ‘El Chapo’ Guzmán, reacciona a la marcha por la paz en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo le manda polémico

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo contra Fernández Noroña mientras señala persecución del Tribunal Electoral

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Los mejores memes que dejó la salida de Facundo de La Casa de los Famosos México: “El come con likes te eliminó”

“Apoyar en todo a los hijos”: Elsa Aguirre le manda fuerte mensaje a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar tras escándalos

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de esta semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento