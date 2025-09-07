¡Se armó la pelea! Alexis Ayala enfrenta a Shiki por un malentendido que desató la furia en La Casa de los Famosos México 3

Los participantes tuvieron un momento incómodo - Foto: Televisa

En La Casa de los Famosos México 3 las discusiones no paran. Esta vez, Alexis Ayala y Shiki tuvieron un fuerte cruce de palabras por un malentendido que surgió a raíz de lo que pasó en galas anteriores.

El pleito empezó por un abrazo. Ayala recordó que, cuando volvió a la competencia, Shiki lo recibió diciéndole: “Verás, eres tan necesario en esta casa”. El español de inmediato lo corrigió: “No, yo dije ‘pues va a ser que sí eres necesario en esta casa’”. Esa pequeña diferencia fue suficiente para encender el conflicto.

Shiki reclamó que Alexis estaba cambiando el sentido de sus palabras: “Estás poniendo signos de interrogación donde no van”. El actor se defendió asegurando que solo repitió lo que entendió en ese momento: “Una coma más, una coma menos no cambia el contexto”.

Esto molestó a Shiki

La pelea creció cuando Shiki señaló que Ayala nunca lo felicitó por sus logros como líder, mientras él siempre lo recibió con ánimo. Alexis respondió que sí lo había hecho y que incluso lo consideraba alguien importante dentro del programa.

Más allá de los reproches, ambos terminaron hablando sobre cómo todo lo que sucede en la casa se interpreta de formas muy distintas fuera de ella. Ayala recordó un episodio de su carrera cuando fue exhibido por la prensa en un evento al que llegó en estado inconveniente: “Acepté que era verdad y la nota terminó ahí”, dijo, dejando claro que reconocer los errores evita que los señalamientos crezcan.

Shiki coincidió en que lo más complicado del encierro es no saber cómo los percibe la gente afuera: “Aquí creemos que mostramos una cosa, pero allá puede verse muy diferente”.

Alexis Ayala no se quedó callado

Incluso Ayala contó que su hija le preguntó con miedo qué le dirían en la escuela por la imagen de “villano” que proyecta en televisión. Para él, esa es la prueba de cómo la percepción externa impacta a sus familias.

Al final, ambos reconocieron que ninguno de los habitantes ha hecho algo grave dentro de esta temporada. Lo que pesa es la manera en que cada gesto se amplifica ante la audiencia, que observa y analiza cada detalle.

La discusión dejó en claro que en esta etapa del reality una palabra mal interpretada puede detonar un problema mayor. Dentro de la casa, cualquier diferencia mínima se convierte en tema de debate y, fuera de ella, en material para la conversación del público.

