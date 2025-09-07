Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 7 de septiembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 7 de septiembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 7 de septiembre

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, generarán lluvias puntuales intensas en Durango; lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos en Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas. El frente frío núm. 2 se extiende muy próximo a la frontera norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, además de divergencia, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como probabilidad de lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur de la República Mexicana y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano y entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California, Campeche y Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (norte, centro y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.