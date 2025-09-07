Manuel Masalva, actor de ‘Narcos’, regresa a México tras librar la muerte en Dubai y muestra los estragos de su enfermedad

La crisis de salud que atraviesa Manuel Masalva avivó el interés por su vida, pero también permitió revalorar su actuación como Ramón Arellano Félix en Narcos México. (Infobae México / Jovani Pérez)

Manuel Masalva, conocido por su participación en la serie de Netflix Narcos: México, reapareció en redes sociales tras superar una grave infección bacteriana que lo mantuvo al borde de la muerte en Dubai.

El actor compartió imágenes inéditas de su proceso de rehabilitación y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante los meses más difíciles de su vida.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Masalva se mostró ante las cámaras por primera vez desde su hospitalización y relató cómo ha sido su recuperación física y emocional.

“Después de un mes de haber vuelto a México, hoy me siento más tranquilo y con más seguridad para compartirles un poco de mi proceso de rehabilitación, de reintegración y mucho se los debo a ustedes que han estado muy pendientes”, afirmó el actor.

El actor Manuel Masalva compartió detalles de su recuperación a meses de estar en coma a raíz de una grave infección contraída durante un viaje a Dubai. Crédito: @manuelmasalva/Instagram

En julio, ya había reaparecido en la red social con un mensaje de voz en el que detalló: “Estoy sanando, me siento bendecido, fuerte, renacido. Fueron 105 días hospitalizado, 81 sin respirar aire fresco, pero ahora me siento fortalecido y agradecido con Dios, mi familia, los médicos y todas las personas que me apoyaron”.

Infección bacteriana y hospitalización en Dubai

El calvario de Masalva comenzó durante unas vacaciones en Filipinas, donde contrajo una bacteria agresiva. Al llegar a Dubai, empezó a presentar síntomas severos que derivaron en una cirugía de emergencia el 26 de marzo.

La infección se propagó a sus pulmones, lo que llevó a los médicos a inducirlo en coma para tratarlo de manera segura. Durante este periodo, su amigo y colega Mario Morán informó que el estado de salud del actor era crítico, aunque estable. La familia de Masalva, ante los elevados costos médicos, organizó una campaña en GoFundMe que logró recaudar más de un millón de pesos.

Actores mexicanos promueven una campaña en GoFundMe para reunir 1 millón de pesos para cubrir los gastos hospitalarios de Manuel Masalva. (Foto: @manuelmasalva, Instagram)

Tras más de dos meses en terapia intensiva, los médicos comenzaron a reducir la sedación y el actor empezó a responder a los estímulos. Su agencia confirmó que no perdió movilidad en brazos ni piernas, aunque debía continuar en un proceso de rehabilitación física para recuperar su fuerza y autonomía.

El apoyo de familiares, amigos y seguidores resultó fundamental durante la hospitalización y el proceso de recuperación. La campaña de recaudación de fondos permitió costear los tratamientos médicos en Dubai, mientras que los mensajes de aliento en redes sociales acompañaron a Masalva y su entorno cercano. El propio actor ha reconocido públicamente la importancia de este respaldo, señalando que mucho de su recuperación se debe a quienes estuvieron pendientes de su evolución.

El actor Mario Moran informó en Instagram que Masalva presentó una ligera mejora. (Foto: @_mariomoran, Instagram)

¿Quién es Manuel Masalva?

Manuel Masalva, originario de Tamazunchale, San Luis Potosí, nació en 1981 y se formó inicialmente en música antes de dedicarse a la actuación. Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tampico.

Su carrera actoral comenzó en 2014 con Mi corazón es tuyo y Yago, y alcanzó proyección internacional con Love Divina, transmitida en México, Argentina e Italia.

En 2019, interpretó a Luis Enrique Guzmán en la bioserie La Guzmán, pero su papel más destacado fue el de Ramón Arellano Félix en Narcos: México, donde encarnó a uno de los líderes del Cártel de Tijuana. Más recientemente, participó en El secreto de la familia Greco y concluyó las grabaciones de Los Gringo Hunters, un thriller policiaco recientemente estrenado en Netflix.

A lo largo de su recuperación, Masalva ha compartido reflexiones sobre el proceso vivido y el significado de su regreso. En declaraciones previas, expresó sentirse orgulloso de formar parte de proyectos que reflejan la cultura mexicana y, tras superar la crisis de salud, ha reiterado su gratitud hacia quienes lo acompañaron. “Estoy sanando, me siento bendecido, fuerte, renacido”, reiteró en su mensaje, subrayando el valor del apoyo recibido.