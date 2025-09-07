La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Fotos: AP

El nacimiento de María Joaquina y Emali Guadalupe, hijas del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera conocido como El Chapo Guzmán y Emma Coronel Aispuro, marcó el inicio de una vida mediática para las menores. Nacidas el 15 de agosto de 2011 en Lancaster, California, desde ese momento sus vidas quedaron ligadas de forma irreversible a los reflectores por la relevancia de sus padres.

Durante los primeros años, la vida de las gemelas transcurrió mayoritariamente lejos de los reflectores. Aunque la relevancia de sus progenitores era innegable, la familia intentó mantener un perfil bajo. No obstante, cada episodio legal relacionado con El Chapo Guzmán y la posterior detención de Emma Coronel reforzaron el interés mediático en el entorno familiar.

Emma Coronel Aispuro posó en una serie de retratos generados con inteligencia artificial, que acompañó con una respuesta irónica a un comentario sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Instagram/ICE)

Presentes en la captura del Chapo

En 2014, la captura de Guzmán Loera representó un punto de inflexión. La familia se encontraba reunida en un pequeño departamento cuando los marinos irrumpieron en la vivienda. Emma Coronel fue la primera en ser localizada, pero los efectivos sabían que el narcotraficante estaba presente junto a sus hijas.

El ‘Chapo’ optó por entregarse sin resistencia, priorizando la seguridad de su esposa y sus gemelas. Salió del baño principal con las manos en alto, evitando cualquier enfrentamiento que pudiera poner en riesgo a su familia.

Crédito: Instagram / Emma Coronel Oficial

Visitas a su padre

Las menores fueron vistas durante el juicio a su padre y eran las únicas familiares autorizadas a visitarlo en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple cadena perpetua. No obstante, en diciembre de 2019, las gemelas realizaron su última visita, ya que las restricciones del régimen carcelario impidieron cualquier contacto familiar posterior.

La primera vez que Emma Coronel Aispuro, actual esposa de Guzmán Loera, llevó a María Joaquina y Emali Guadalupe a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York fue el 20 de diciembre de 2018, a escasos días de la celebración de Navidad.

Repentinamente, el ambiente cambió cuando Coronel Aispuro entró a la sala acompañada de sus pequeñas hijas, de entonces siete años de edad. De acuerdo con los reportes, las gemelas llevaban al menos cuatro meses sin ver a su padre.

Sin embargo,aunque el juezBrian M. Coganno mostró rechazo a que las gemelas estuvieran presentes en la sala ―donde se habló de drogas y asesinatos―, en algún momento la distracción de ‘El Chapo’ fue tanta que un alguacil tuvo que llamarle la atención.

De acuerdo con los reportes de los pocos periodistas presentes en la sala, la presencia de las gemelas ocasionó una ola de distintas reacciones. Guzmán Loera no ocultó su emoción y no dudó en enviarles besos a la distancia, mientras las pequeñas agitaban sus manos y también le enviaban besos.

La dinámica familiar cambió de manera importante en septiembre de 2023, cuando Emma Coronel recuperó la libertad tras cumplir su sentencia en Estados Unidos luego de ser arrestada en febrero del 2021, hecho que originó que las gemelas quedaran bajo custodia de familiares de su madre.

Desde entonces, aumentó la exposición pública de la madre y sus hijas. Coronel comenzó a compartir imágenes y videos de actividades cotidianas, como visitas a parques temáticos y celebraciones familiares, mostrando una mezcla de normalidad y atención mediática inevitable por la historia de la familia.

Emma Coronel reveló nuevas imágenes con sus hijas. (IG/emmacoronel9oficial)

En 2024, la difusión de documentos escolares que mostraban a María Joaquina utilizando el apellido “Guzmán Coronel” reavivó el debate público sobre la identidad legal de las menores y su vínculo con el nombre de su padre. Este episodio generó discusiones en medios y redes sociales acerca de la carga simbólica del apellido y el impacto que puede tener en la vida de las adolescentes.

Ante esta situación, Emma Coronel optó por destacar los logros académicos de sus hijas, compartiendo calificaciones y subrayando su dedicación al estudio.

El enfoque en la educación se ha convertido en un pilar de la vida familiar. Coronel ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de que las adolescentes se desarrollen alejadas de la notoriedad criminal y ha expresado sus aspiraciones profesionales para ellas: “Ellas son muy dedicadas al estudio. Aspiro a que sean doctoras”, afirmó.

Emma Coronel visitó Disneyland con sus hijas. (IG/emmacoronel9oficial)

La reaparición pública de Emma Coronel se consolidó en septiembre de 2024, cuando desfiló en la Semana de la Moda de Milán para la diseñadora April Black Diamond. Este regreso a la vida mediática renovó el interés en la figura de ella y, por extensión, en la situación de sus hijas, quienes permanecen bajo su custodia legal y continúan alejadas de la vida pública.

Con 14 años de edad, María Joaquina y Emali Guadalupe atraviesan la adolescencia en Estados Unidos, acompañadas por su madre y distanciadas de la figura paterna, quien sigue recluido en régimen de máxima seguridad. La prioridad de Emma Coronel es ofrecerles un entorno estable y acceso a la educación, procurando que su desarrollo personal transcurra en la mayor privacidad posible, pese a la constante atención mediática que rodea a la familia.