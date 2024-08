La vez que las gemelas del Chapo Guzmán lo visitaron en el juicio donde se habló de drogas y armas

(Fotoarte: Infobae México)

Durante el juicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ocurrido entre noviembre de 2018 y enero de 2019 en Brooklyn, Nueva York, la justicia de Estados Unidos presentó a múltiples personajes para testificar en contra del ahora ex líder del Cártel de Sinaloa. Entre ellos destacaron Vicente Zambada Niebla y ‘El Rey’ Zambada, hijo y hermano de su principal socio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Sin embargo, ningún acto de presencia destacó tanto como el de las gemelas del otrora narcotraficante.

La primera vez que Emma Coronel Aispuro, actual esposa de Guzmán Loera, llevó a María Joaquina y Emali Guadalupe a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York fue el 20 de diciembre de 2018, a escasos días de la celebración de Navidad.

Según recordó el periodista J. Jesús Esquivel en su obra El Juicio. Crónica de la caída del Chapo (editorial Grijalbo), aquel día acudieron pocos reporteros a la corte, pues se sabía que sólo habría policías o agentes como testigos de la Fiscalía de EEUU. “Con traje negro, camisa beige y corbata azul con rayas grises, a ‘El Chapo’ también se le notaba muy relajado”, agregó.

Repentinamente, el ambiente cambió cuando Coronel Aispuro entró a la sala acompañada de sus pequeñas hijas, de entonces siete años de edad. De acuerdo con los reportes, las gemelas llevaban al menos cuatro meses sin ver a su padre.

“Ni el jurado, ni el público, ni los periodistas las esperábamos”, recordó Esquivel.

Ilustración del juicio a Guzmán en Nueva York (Foto: Reuters)

“¡Papi!”

De acuerdo con los reportes de los pocos periodistas presentes en la sala, la presencia de las gemelas ocasionó una ola de distintas reacciones. Guzmán Loera no ocultó su emoción y no dudó en enviarles besos a la distancia, mientras las pequeñas agitaban sus manos y también le enviaban besos.

“¡Papi, papi!”, dijo Emali, mientras María Joaquina se acomodaba en las piernas de Emma Coronel.

“Al acusado se le notaban los ojos cuajados de lágrimas, que llegaban a escurrirle. Continuaba respondiendo a los saludos, muecas y besos que le mandaban María Joaquina y Emali (...)”, se lee en la obra de Esquivel.

Sin embargo, aunque el juez Brian M. Cogan no mostró rechazo a que las gemelas estuvieran presentes en la sala ―donde se habló de drogas y asesinatos―, en algún momento la distracción de ‘El Chapo’ fue tanta que un alguacil tuvo que llamarle la atención.

En su libró Emma y las Señoras del Narco, la periodista Emma Coronel apuntó que esa fue sólo la primera vez que las gemelas acudieron a la Corte de Nueva York. “Cada vez que las presentaba las llevaba vestidas de modo idéntico de pies a cabeza. La prensa se daba revuelo con los gestos y saludos entre el padre criminal y las niñas”, comentó.

Emma Coronel y sus mellizas, Emali y María Joaquina, hijas de "El Chapo" Guzmán. (IG/@emmacoronel9oficial)

Visita imprevista

En entrevista con J. Jesús Esquivel, Coronel Aispuro reveló que la primera vez que llevó a sus hijas a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York fue totalmente imprevisto.

“No íbamos a ir ese día a la corte porque ellas se levantan súper tarde, pero ese día se levantaron bien temprano y les dije: ¿Quieren ir a ver a su papá?’‘. Entonces nos cambiamos rápido y nos fuimos (sic)”, confesó.

Sin embargo, luego de que medios de comunicación calificaron su decisión como “planeada” y “una estrategia”, se cuestionó severamente si fue una buena idea.

“Me dio mucho coraje. En algún momento me dije: ‘No hubiéramos ido’, pero después me acordaba de lo emocionadas que ellas estaban cuando lo vieron y dije: ‘Claro que sí valió la pena’ (sic)”, concluyó.

Actualmente, Emma Coronel vive con las gemelas (13 años) en Estados Unidos. Guzmán Loera, recluido en la prisión ADX Florence, Colorado, tiene prohibido verlas.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)