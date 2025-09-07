Harfuch confirma aseguramiento de propiedades tras decomiso de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon

Omar García Harfuch confirma que todas las propiedades vinculadas al caso de huachicol ya están aseguradas (REUTERS/Henry Romero)

Durante una conferencia de prensa del gabinete de seguridad se custionó a Omar García Harfuch sobre el avance en la investigación de los predios relacionados con el aseguramiento de más de 10 millones de litros de huachicol el pasado 21 de marzo de este año, así como si ya se habían identificado a políticos o empresarios vinculados al caso.

El operativo inicial permitió el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en el megabuque llamado Challenge Porcyor, seguido por otro aseguramiento en un predio ubicado en el norte del país.

Raymundo Pedro Morales comentó al respecto: “Ya se detuvieron algunos subordinados en este proceso. La investigación sigue abierta y está en manos de la Fiscalía General de la República, y nosotros estamos dispuestos a colaborar. No vamos a tolerar la impunidad ni la corrupción en nuestras filas”.

Por su parte, Omar García Harfuch informó que todas las propiedades vinculadas a la investigación ya están aseguradas y que más adelante se brindarán detalles adicionales.

Asimismo, Harfuch explicó que, una vez realizados los aseguramientos por parte de la Marina, la Fiscalía y la Secretaría, se inició un seguimiento para determinar el origen del combustible asegurado. En este sentido, afirmó: “Principalmente es de empresarios”.