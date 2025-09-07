México

Filtran nombre del sexto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 7 de septiembre, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana son: Facundo, Shiky, Dalílah Polanco y Aarón Mercury

Por Marco Ruiz

Filtran nombre del sexto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 7 de septiembre, según encuestas finales (Foto: Televisa)

Un nuevo domingo de expulsión ha llegado a La Casa de los Famosos México 2025. Tras cinco Galas de Eliminación, la sexta marcará el camino final que llevará el reality show de Televisa. Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 7 de septiembre le dirá adiós al Cuarto Día o Cuarto Noche y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Casa de los Famosos México 2025ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en atinarle a casi todas las eliminaciones de la primera y segunda temporada da del reality show de Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el habitante expulsado de la Gala de este domingo 7 de septiembre.

Entre los nominados de esta semana se encuentran Facundo, Shiky, Dalílah Polanco y Aarón Mercury.

Facundo o Shiky: uno de ellos dos podría ser el sexto eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

Pese a que Facundo era uno de los personajes favoritos para ganar esta temporada, hasta el momento el comediante se ha convertido en el habitante que menos cantidad de votos a favor ha recibido desde su nominación el pasado miércoles 3 de septiembre.

Vaya Vaya TV así lo reporta en su sondeo final en Facebook, dejando ver que el polémico comediante será el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025 debido a que el público que apoya al Cuarto Día ha decidido darle mayor apoyo a Dalílah Polanco debido a que es la última mujer de dicho equipo y de las pocas que ya quedan en la casa.

Sin embargo, tanto ella como Shiky siguen en riesgo, pues así se encontraba en las encuestas en la tercera semana Facundo y durante los últimos minutos del programa le dio un revés a Ninel Conde, provocando su abrupta salida.

Facundo o Shiky: uno de ellos dos podría ser el sexto eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de pantalla YouTube)

¿Quién es Facundo?

Facundo, cuyo nombre real es Facundo Gómez Bruera, es un comediante, conductor y productor mexicano nacido en 1978. Alcanzó notoriedad por su estilo irreverente y espontáneo en la televisión.

Se hizo popular a principios de los años 2000 con el programa “Incógnito”, donde realizaba bromas, reportajes y desafíos en la vía pública. Posteriormente, condujo otros proyectos como “La fiesta de Facundo” y participó en realities como “Big Brother VIP”. Su carrera se ha caracterizado por su sentido del humor provocador y su capacidad de conectarse con el público joven a través de distintos formatos televisivos y digitales.

