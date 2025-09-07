Cómo preparar el almuerzo favorito de Lady Di, una receta alta en vitaminas

Batido de avena remojada con nueces y arándanos, el desayuno favorito de Lady Di. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno es una de las comidas más importantes del día porque proporciona la energía necesaria para comenzar con actitud la jornada diaria. Y qué mejor que preparar un almuerzo que sea digno de la realeza pues este nutritivo y saludable batido de avena remojada era el favorito de la princesa Diana de Gales.

La base de esta preparación es la avena, un alimento que es muy valorado por su sabor, versatilidad y nivel nutricional. Gracias a estas extraordinarias cualidades se ha convertido en uno de los ingredientes habituales para desayunos, postres y refrigerios.

La avena es un cereal que tiene la capacidad de adaptarse a un sin fin de preparaciones y de acuerdo con información de El Poder del Consumidor “es el cereal que contiene más proteínas, mismas que son de alto valor porque contienen al menos 8 aminoácidos esenciales, lo cual ayuda a la producción y desarrollo de tejido nuevo en el organismo. Contiene vitaminas del complejo B, involucradas en el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso central. Previene el hipotiroidismo porque contiene yodo”.

Combinada con otros ingredientes naturales ayuda a potencializar la energía y los nutrientes como las frutas cítricas, especialmente para este desayuno el limón y la naranja, mismas que son indispensables para fortalecer el sistema inmune.

Receta de batido con avena

Un desayuno que esta lleno de vitaminas y que puedes preparar de manera fácil y rápida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es una receta que puedes encontrar disponible dentro del perfil de Instagram de @eatingwell y @chloe.gebacz. Un desayuno fácil y rico en nutrientes que te encantará por su sabor y frescura.

Ingredientes

1 taza de copos de avena

1 taza de zumo de naranja recién exprimido

1 taza de yogur colado (tipo griego)

1 cucharada de miel cruda

1/4 cucharadita de canela (opcional)

1/2 manzana honeycrisp

1 limón, solo el zumo

1 taza de arándanos frescos

1/2 taza de nueces tostadas

Preparación

Añadir el zumo de naranja a los copos de avena, remover, cubrir con film transparente y refrigerar durante la noche

Añadir el yogur griego, la miel (al gusto) y el zumo de limón

Rallar la manzana, añadirla a los copos de avena y mezclar

Añadir la mitad de los arándanos y remover.

Servir en un plato y decorar con los arándanos y las nueces restantes

¿Cuáles son los beneficios de las frutas cítricas?

Las frutas cítricas contienen vitamina C.

Las frutas cítricas como la mandarina, toronja, naranja, lima y limón se destacan por su exquisito sabor y frescura, además de ser ideales para consumir durante la época de frío, que es cuando el cuerpo requiere de mayor protección para evitar enfermedades.

Según información proporcionada por el Fideicomiso de Riesgo Compartido, estas frutas contienen amplios beneficios como “la vitamina C, como antioxidante, contribuye a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas, las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer.Potasio, es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Magnesio, se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. Ácido málico y cítrico, poseen una acción desinfectante y alcalinizan la orina”.

Es por todo esto que este desayuno es una excelente manera de cuidar el bienestar desde temprano y es la oportunidad perfecta para probarlo y comenzar a cuidar varios aspectos de la salud.