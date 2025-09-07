Burrito: estos son los beneficios que no sabías de esta milenaria planta medicinal

Estudios científicos atribuyen al burrito efectos ansiolíticos y antidepresivos en modelos animales. Crédito: Archivo Infobae.

La planta conocida popularmente como burrito ha ocupado un lugar destacado en la medicina tradicional sudamericana, especialmente por sus notables propiedades curativas. Originaria de regiones subtropicales de Sudamérica, esta especie, cuyo nombre científico es Aloysia polystachya, sobresale por su utilidad en diversas aplicaciones medicinales, siendo especialmente apreciada en países como Paraguay, Argentina y Bolivia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Universidad Nacional de Asunción, el papel del burrito en la salud es tan relevante que tanto la ciencia como las costumbres populares la consideran uno de los remedios naturales fundamentales para tratar molestias digestivas y otros malestares comunes.

El burrito es una planta que pertenece a la familia Verbenaceae y se trata de un subarbusto de altura variable, que puede alcanzar entre 1.5 y 3 metros. Posee hojas aromáticas con forma oval-lanceolada de bordes enteros y espigas densas de flores blancas, reconocidas por su intensa fragancia. Este arbusto se encuentra fácilmente en zonas del noreste argentino, así como en los departamentos paraguayos de Central, Cordillera y Alto Paraná.

El burrito contiene minerales como zinc, cobre y calcio, además de vitaminas B1 y B2. Crédito: Flora Argentina

La riqueza botánica de esta especie ha generado a lo largo de los años distintos nombres vernáculos, como “té de burro”, “poleo riojano”, “poleo de castilla” y “yerba del burro”. Estas denominaciones reflejan la diversidad de usos y tradiciones asociadas al burrito en el contexto sudamericano, donde la medicina popular ha aprovechado especialmente sus hojas aromáticas como base de infusiones.

Una de las principales virtudes reconocidas del burrito es su acción digestiva y carminativa. La costumbre de consumir infusiones de est aplanta responde a una tradición que persiste hasta hoy para mitigar síntomas estomacales tras comidas abundantes, así como para contrarrestar digestiones lentas y flatulencias.

Pero las ventajas terapéuticas del burrito van mucho más allá. Entre las propiedades curativas se destaca su uso como protector hepático y como calmante de los malestares reumáticos y de la piel. Las hojas y la corteza de esta planta se pueden preparar de diferentes maneras, ya sea mediante infusiones simples, como aditivo en el mate, o decocciones especialmente formuladas para tratar empachos o incluso problemas de la matriz en el caso de la decocción de la envoltura.

El burrito es conocido también como té de burro, poleo riojano y yerba del burro en la medicina tradicional sudamericana. Crédito: Wikimedia Commons.

El burrito está dotado de minerales como zinc, cobre y calcio, así como de vitaminas B1 y B2. Esta composición se complementa con diversos compuestos fenólicos, terpenos y monoterpenos, lo cual potencia su acción digestiva, tónica, antiespasmódica y sedante.

A nivel científico, incluso se han encontrado efectos ansiolíticos y antidepresivos en estudios experimentales realizados con extractos de burrito en ratas y ratones, lo que refuerza su reputación como planta multifacética en el tratamiento de afecciones tanto físicas como emocionales. Esta versatilidad se refleja en usos que abarcan desde la regularización de la acidez gástrica hasta la hipertensión. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.