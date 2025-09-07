Alcalde de Coyoacán visita el ‘Nido Águila’, futura sede del Mundial 2026

CRÉDITO: X(@giogutierrezag)

A través de sus redes sociales, el edil de la alcaldía Coyoacán, Giovani Gutiérrez compartió que el pasado 6 de septiembre fue invitado al entrenamiento del Club América en el ‘Nido Águila’, ubicado en la demarcación que gobierna.

Agradeció a los jugadores y directivos por la invitación y destacó el valor del fútbol como motor de unión, disciplina y superación.

Subrayó la importancia de impulsar el deporte en la alcaldía para fortalecer la convivencia social.

En su publicación, el funcionario destacó su encuentro con miembros del equipo, publicó fotografías con el delantero del América, Henry Martin y defensa, Igor Lichnovsky.

Rumbo al Mundial 2026

En las imágenes se aprecia los palcos totalmente destruidos para la remodelación. (X / MexicoCity26)

El ‘Nido Águila’ es el Estadioa Azteca, ubicado en la colonia Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, el próximo año, este sitio junto con la Ciudad de México, son las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras un proceso de remodelación integral solicitado por la FIFA. Las obras buscan adecuar el estadio a los estándares internacionales para grandes eventos, manteniendo al mismo tiempo su valor histórico.

La inversión para la modernización supera los 2 mil millones de pesos y comprende mejoras en vestidores, gradas e instalaciones generales.

El objetivo es garantizar que el recinto siga siendo un referente del fútbol durante las próximas décadas.

Las obras comenzaron en mayo de 2024, cuando el estadio cerró sus puertas, y han avanzado conforme al calendario previsto.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la reapertura oficial está programada para el sábado 28 de marzo de 2026.

Durante el Mundial, el estadio adoptará el nombre de Estadio Ciudad de México, en línea con las normas estipuladas para el evento. Las autoridades locales subrayaron la importancia de este acontecimiento tanto para la ciudad como para el fútbol nacional.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la ceremonia de reinauguración, reportes de medios como Claro Sports y TUDN señalan que podría disputarse un partido entre México y Portugal alrededor de esa fecha, lo que abriría la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en el encuentro inaugural.

Sin embargo, ni la fecha ni el enfrentamiento han sido anunciados formalmente.

La remodelación busca fortalecer la posición del Estadio Banorte en la historia de los grandes eventos deportivos y prolongar su vigencia en el panorama internacional del fútbol.