Policías de la CDMX son reconocidos y reciben ascensos de grado por su vocación de servicio

Policías ascendidos y reconocidos por su labor. Cortesía @PabloVazC

El reconocimiento institucional a la labor de la policía adquirió relevancia en la Ciudad de México tras el ascenso de cuatro oficiales que arriesgaron su vida para rescatar a una adolescente intoxicada durante un incendio en la colonia Buenavista, alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana distinguió a estos elementos por su intervención, resaltando el impacto humano y social de su actuación.

Reconocimiento a su labor

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, encabezó la ceremonia de entrega de ascensos en sus oficinas, donde expresó su agradecimiento a los cuatro servidores públicos, de quienes destacó el profesionalismo y la vocación de servicio, señalando que su conducta ejemplar enaltece a la institución y refleja los principios que la guían.

El secretario felicitó personalmente a cada uno de los ascendidos y los instó a mantener su compromiso con la ciudadanía.

Los policías reconocidos con el ascenso al grado inmediato son Brandon Olvera, Noé Yáñez, Javier Alan Rosas y José Alberto Sierra. Todos ellos forman parte del Sector Quetzal, responsable de patrullar la zona de Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas de la capital.

El acto heroico que motivó este reconocimiento ocurrió el 14 de agosto, cuando los oficiales respondieron a un reporte de incendio en una vivienda de la colonia Buenavista. A través de la frecuencia de radio, los policías acudieron al lugar y, al llegar, observaron una columna de humo. Una mujer de 35 años se acercó a los uniformados para informarles que un corto circuito había provocado el siniestro y que su hija de 14 años permanecía atrapada en el interior.

Pablo Vázquez y policías ascendidos por su labor. Cortesía @PabloVazC

Ante la urgencia, los policías ingresaron a la vivienda pese al riesgo para su integridad, dentro de la casa, localizaron a la adolescente inconsciente sobre una cama. Uno de los oficiales la tomó en brazos y la sacó por las escaleras hasta la sala, donde le practicaron maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). Posteriormente, la cubrieron con sábanas y, con los cuidados necesarios, la trasladaron en la batea de la patrulla a un hospital cercano.

En el centro médico, los especialistas diagnosticaron a la menor con bloqueo de vías aéreas, consecuencia de la inhalación de humo durante el incendio. La rápida intervención de los policías y la coordinación con los servicios de emergencia permitieron que la adolescente recibiera atención médica especializada de inmediato.

Durante la ceremonia de ascenso, el secretario de Seguridad Ciudadana reiteró su agradecimiento y felicitación a los oficiales, haciendo hincapié en el arrojo demostrado al arriesgarse para salvar una vida. Vázquez Camacho exhortó a los policías a continuar trabajando con dedicación y a seguir siendo ejemplo para la institución y la sociedad.

La dependencia aprovechó la ocasión para invitar a la ciudadanía a solicitar apoyo policial ante cualquier situación de riesgo, reafirmando su compromiso de proteger la integridad de los habitantes de la Ciudad de México y de actuar con prontitud ante emergencias.