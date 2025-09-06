Gobernadora de Aguascalientes solicita a Sheinbaum apoyo en el mejoramiento de infraestructura y movilidad

Teresa Jiménez durante la cuarta gira de Claudia Sheinbaum. Foto: x.com/@Claudiashein

Durante la cuarta gira que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum en el país para dar a conocer sus propuestas y a su paso por Aguascalientes, la gobernadora Teresa Jiménez le hizo la solicitud de apoyo para la construcción de dos puentes en la entidad, así como el mejoramiento en infraestructura y movilidad.

La gobernadora señaló que el estado ocupa el segundo lugar en erradicación de pobreza y remarcó el trabajo conjunto para la construcción de nuevos hospitales, al mencionar que al momento ya se habrían cedido los terrenos. Celebró también que ya arrancó el programa de vivienda federal en el estado, integrado por 16 proyectos (de Infonavit y Conavi) que construirán más de 10 mil hogares.

Informó que se trabaja en coordinación con distintas instituciones como la Guardia Nacional y el Ejército, o funcionarios de distintos ámbitos, tal es el caso de la seguridad con el secretario Omar García Harfuch; aseguró que gracias a ello la entidad se encuentra en uno de los primeros lugares de seguridad pública a nivel nacional.

En su intervención, pidió la mitad del presupuesto para dos obras: “presidenta, le hacemos la solictud del el puente vehicular de la Carretera Federal 45 Norte en Margaritas, del municipio Jesús Maria, también el puente vehicular de la Carretera Federal 45 Sur”, y enfatizó “el gobierno del estado pondría la mitad”.

Otras obras destacadas es el sistema integrado de transporte público bulevar siglo XXI con una aportación conjunta de la federación y estado, para ofrecer a la ciudadanía un servicio de movilidad, moderno, seguro y eficiente con el que vamos a apoyar a los trabajadores de Aguascalientes que desde las 5 de la mañana salen a trabajar a la industria; asimismo el saneamiento del río San Pedro”, para la ultima obra se pidió el apoyo de Conagua en la ampliación del presupuesto.

“Presidenta, estos proyectos no son simples obras de concreto, son inversiones que significan seguridad para las familias, competitividad para las empresas, eficiencia de movilidad, cuidado del medio ambiente y apoyo a nuestros productores; los retos son muchos pero estamos convencidos de que la mejor respuesta es la unidad”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró los avances en la entidad y dio a conocer cifras de los beneficiarios de los programas sociales, indicó que reciben apoyos 126 mil 756 adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad hasta los 29 años son 13 mil 954 beneficiados; 5 mil 146 Jóvenes construyendo el futuro; 3 mil 455 jóvenes escribiendo el futuro; 7 mil en el programa “Producción para el Bienestar”.

Sobre las obras, se enfatizó que si se está tecnificando el Distrito de Riego 001 con el apoyo de la Conagua, además de la construcción de 2 mil 450 viviendas para personas no derechohabientes que ganen menos de dos salarios mínimos como parte del apoyo para adquirir vivienda social.

Recordó también la reestructuración de créditos que se dio recientemente a nivel nacional, y que en la localidad ha beneficiado 118 mil 300 personas poseedoras de créditos del ISSSSTE, FOVISSSTE o Infonavit, a los cuales se les hicieron “quitas”, descuentos o escrituración. Así como los trabajos de mantenimiento que ya se realizan en los hospitales del IMSS; y de ampliación y rehabilitación de la Unidad 6 Jesús María.

Respecto a las peticiones, no ofreció una respuesta en concreto y se limitó a decir que “se lo llevaría de tarea”. Estuvo acompañada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Edna Elena Vega Rangel, subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar; Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); entre otros funcionarios.