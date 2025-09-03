México

Infonavit 2025: ¿Cómo obtener tu carta de cancelación hipotecaria paso a paso?

Si ya liquidaste tu crédito, obtener la carta de cancelación es el paso final para que tu casa sea oficialmente tuya

Por Lorna Huitrón

Guardar
Si ya liquidaste tu crédito,
Si ya liquidaste tu crédito, obtener la carta de cancelación es el paso final para que tu casa sea oficialmente tuya

Si ya realizaste el último pago de tu crédito hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el siguiente paso es esencial: obtener la carta de cancelación hipotecaria.

Este documento no solo certifica que tu deuda ha sido liquidada, sino que también asegura que la garantía hipotecaria sobre tu vivienda ha sido eliminada, permitiéndote disponer de tu propiedad sin restricciones y deteniendo los descuentos vía nómina.

¿Qué es la carta de cancelación hipotecaria?

La carta de cancelación hipotecaria es un documento oficial que confirma que tu crédito Infonavit ha sido completamente liquidado y que la hipoteca que pesaba sobre tu vivienda ha sido eliminada.

Contar con este documento es imprescindible para liberar la propiedad ante el Registro Público o mediante un notario, lo que garantiza que tu casa sea legalmente solo tuya.

Obtener la carta de cancelación
Obtener la carta de cancelación hipotecaria de Infonavit es el paso final tras liquidar tu crédito, asegurando que tu vivienda quede completamente a tu nombre y deteniendo los descuentos vía nómina

Requisitos previos para iniciar el trámite

Antes de solicitar tu carta, asegúrate de cumplir con ciertos requisitos:

  • Crédito completamente liquidado (verifica que tu saldo esté en ceros en Mi Cuenta Infonavit)
  • Escritura escaneada de la propiedad
  • Correo electrónico vigente
  • Nombre y datos de la notaría (en caso de que el trámite se realice por esta vía)

Pasos para obtener tu carta de cancelación hipotecaria

El procedimiento para obtener la carta es sencillo y se realiza desde la plataforma digital de Infonavit:

  1. Accede a Mi Cuenta Infonavit. Ingresa a micuenta.infonavit.org.mx con tu NSS o correo y contraseña.
  2. Verifica tu saldo. Confirma que tu crédito ha sido liquidado. Si cuentas con saldo a favor, podrás solicitar su devolución desde la misma plataforma.
  3. Descarga el aviso de suspensión. Este documento debe ser entregado a tu empresa para detener los descuentos vía nómina relacionados con el crédito.
  4. Solicita la carta de cancelación. Dirígete a la sección “Mi Crédito” y selecciona “Carta de cancelación de hipoteca”. En este punto, elige si realizarás el trámite a través de notaría o Registro Público.
  5. Entrega y liberación de la carta
    1. Registro Público: presenta la carta para que la hipoteca sea oficialmente eliminada.
    2. Notaría: la carta se envía al notario, quien elaborará el instrumento de cancelación. Este proceso puede generar costos adicionales, por lo que se recomienda prever un presupuesto destinado a gastos notariales.
Obtener la carta de cancelación
Obtener la carta de cancelación hipotecaria de Infonavit es el paso final tras liquidar tu crédito, asegurando que tu vivienda quede completamente a tu nombre y deteniendo los descuentos vía nómina

Obtener la carta de cancelación hipotecaria no solo es un trámite administrativo, sino la garantía legal de que tu vivienda es completamente tuya. Completar este proceso en tiempo y forma asegura que no haya descuentos posteriores de nómina ni restricciones legales sobre tu propiedad.

Con esta guía paso a paso, los derechohabientes de Infonavit pueden cerrar el ciclo de su crédito hipotecario de manera eficiente y segura, asegurando que su inversión más importante —su vivienda— quede oficialmente en sus manos.

Temas Relacionados

Infonavitcrédito hipotecariocarta de cancelación hipotecariamexico-noticias

Más Noticias

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así fue su reacción al Premio a Funcionarios Públicos de la WEF

Desde Palacio Nacional, la mandataria expresó su agradecimiento a la institución por tomar en cuenta los esfuerzos de su gobierno en materia hídrica

Reconocen liderazgo de Sheinbaum: así

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Frente a los tratamientos médicos convencionales, muchas personas buscan alternativas basadas en la medicina tradicional para aliviar molestias y mejorar el aspecto de su piel

El eficaz aceite hecho con

Sheinbaum exige respeto a la ley tras resistencia el cambio en el Poder Judicial

La mandataria fue contundente al responder sobre la oposición a la reforma judicial

Sheinbaum exige respeto a la

Norma Piña quedará inhabilitada para cargos públicos hasta 2027 tras dejar la SCJN

La Constitución impone un periodo de dos años sin ocupar puestos en el gobierno; durante su presidencia, la jurista destacó por bloquear reformas clave y asumir un papel de oposición

Norma Piña quedará inhabilitada para

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

La actriz y comediante reveló a INFOBAE MÉXICO las consecuencias de su eliminación

Mariana Botas confiesa lo más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte 2025: Informe

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

Ataque con ponchallantas inmoviliza la camioneta blindada del secretario de Seguridad de Culiacán, no hay detenidos

ENTRETENIMIENTO

El eficaz aceite hecho con

El eficaz aceite hecho con hierbas medicinales que ayuda a ocultar o eliminar varices, arañitas y venas varicosas

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

Lady Gaga estrena el videoclip de ‘The Dead Dance’ que grabó en la Isla de las Muñecas de Xochimilco con Tim Burton |Memes

Thalía confiesa que arrojó jabón a la Diana Cazadora en CDMX junto con Yolanda Andrade: “Me arrepiento”

Pepe Aguilar sorprende al imponer una estricta regla económica a sus hijos tras la polémica con Emiliano

DEPORTES

Mundial 2026 en México: estas

Mundial 2026 en México: estas son las fechas oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA y los costos

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta