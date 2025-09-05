Sheinbaum inicia gira nacional para rendición de cuentas: estos son los primeros estados que visitará

Sheinbaum visitará tres estados diariamente durante tres semanas. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comenzará hoy la gira que realizará por todo el país para la ‘rendición de cuentas’, tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno, la cual se prevé que dure todo el mes de septiembre.

Anteriormente, la mandataria detalló que a partir de este viernes visitará tres estados diariamente, con el objetivo de informar a toda la población sobre las acciones de su administración, en conjunto con el gobernador o gobernadora estatal.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la gira tendrá una duración de aproximadamente tres semanas y media; sin embargo, no detalló en qué fechas visitará cada entidad.

¿En qué consistirá su primera gira nacional?

La presidenta indicó que en cada estado principalmente se presentará información sobre los programas del Bienestar, los avances en obras públicas y se anunciarán próximas acciones que se implementarán en diversos ámbitos.

¿Qué estados visitará hoy viernes 5 de septiembre?

De acuerdo con la agenda de la presidenta Sheinbaum Pardo, el primer estado que visitará será Guanajuato, actualmente gobernado por la panista Libia Denisse García Muñoz Ledo.

El evento será a las 12:00 horas en la Explanada de la Feria, ubicado en Boulevard Paseo de los Niños, Zona Recreativa y Cultural, en el municipio León de los Aldama.

Posteriormente, a las 15:00 horas, visitará Aguascalientes, gobernador por maría Teresa Jiménez, también militante del PAN.

Finalmente, visitará Zacatecas, estado gobernado por David Monreal, de Morena, a las 18:00 horas. El evento será en Plaza de Armas, ubicado en Avenida Hidalgo s/n, colonia Centro, Zacatecas.