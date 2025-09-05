Christian Nodal en Morelia: colectivos feministas reúnen firmas para cancelar su concierto del 15 de septiembre

Un juez en Colombia falló a su favor en un proceso legal promovido por Alive Production por presunto incumplimiento de contrato. (Foto: @nodal)

La Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) lanzó una petición en Change.org contra Christian Nodal.

Y es que están en contra del concierto gratuito que el intérprete de regional mexicano tiene programado para el próximo 15 de septiembre en el Centro Histórico de Morelia con motivo de las Fiestas Patrias.

El motivo: los problemas legales que tiene con su ex pareja Cazzu por temas relacionados con la custodia de su hija en común, Inti.

"Es indignante que el gobierno de Michoacán decida utilizar recursos públicos en la contratación de Christian Nodal, un cantante que ha estado envuelto en polémicas de violencia vicaria y económica en contra de su hija y ex pareja“, se lee en la petición.

Y es que recientemente Cazzu dio a conocer que Christian Nodal, a través de su abogado, se negó a firmar un permiso para que pueda viajar con su hija fuera de Argentina. Lo que significa un problema a corto plazo, pues en octubre arrancará su gira ‘Latinaje’ por América Latina.

El colectivo manifestó que la presentación del intérprete de ‘Adiós Amor’ el 15 de septiembre es contradictoria.

“Quienes hemos sido víctimas de cualquier forma de violencia sabemos lo doloroso y frustrante que resulta ver cómo se celebra y apoya a individuos que, con sus acciones, demuestran faltas de respeto tan graves hacia sus seres queridos y las mujeres en general”, continúa.

RedCoFem pidió que el gobierno de Michoacán reconsidere su elección e hicieron hincapié en no apoyar ningún tipo de violencia.

“Es momento de dar un paso hacia adelante y demostrar que en Morelia no permitimos, ni apoyamos, ningún tipo de violencia, especialmente hacia las mujeres. Exigimos claridad y transparencia en la selección de los artistas para eventos financiados con dinero público”, concluye.

La petición ya superó las 10 mil firmas (hasta la mañana del 5 de septiembre) en Change.org.

Hasta el momento, el gobierno de Michoacán no se ha pronunciado al respecto; tampoco Christian Nodal.

Piden cancelar concierto de la familia Aguilar en Guadalajara

Christian Nodal no es el único integrante de su familia que atraviesa por esta situación, pues en Guadalajara también se lanzó una petición para que se cancele el concierto gratuito de Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar programado el 15 de septiembre.

“Razón principal: discursos contra los migrantes (...) Pepe Aguilar pidió en un concierto en Estados Unidos ‘hacer las cosas legalmente, sin pretextos’, desconociendo la dura realidad de millones de mexicanos indocumentados que enfrentan persecución, explotación y violaciones a sus derechos humanos”, se lee en la petición.