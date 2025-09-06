México

Cuáles son los peligros de no usar bloqueador todos los días

Conoce los riesgos de no proteger tu piel a diario

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Utilizar crema protectora ayuda a
Utilizar crema protectora ayuda a mantener la piel saludable y protegida de los daños solares - (Imagen Ilustrativa Infobae).

No aplicar bloqueador solar todos los días expone la piel a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta (UV), incluso durante jornadas nubladas o al permanecer en interiores.

La exposición diaria, aunque sea mínima, puede acumularse y provocar consecuencias de salud y apariencia estética.

Daño celular y envejecimiento prematuro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La radiación UV, especialmente la de tipo A (UVA) y tipo B (UVB), penetra las capas superficiales y profundas de la piel. La exposición repetida sin protección altera el ADN de las células cutáneas, lo que incrementa la producción de radicales libres. Estos daños favorecen el envejecimiento prematuro, manifestado en arrugas, manchas oscuras, pérdida de elasticidad y textura áspera. La fotodegradación de fibras como el colágeno y la elastina acelera la flacidez y la aparición de líneas de expresión.

Mayor riesgo de cáncer de piel

La consecuencia más grave por falta de protección solar diaria es el aumento del riesgo de desarrollar cáncer de piel. Entre los tipos más comunes figuran el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma, este último el más agresivo y letal. El desarrollo de este tipo de cáncer está vinculado tanto a las quemaduras solares agudas durante la infancia como a la exposición crónica y acumulativa a lo largo de los años.

Aparición de manchas y alteraciones pigmentarias

Sin filtro solar, la radiación ultravioleta estimula una producción irregular de melanina, lo que lleva a la aparición de manchas solares (lentigos), melasma y otras alteraciones pigmentarias. Estas lesiones pueden ser resistentes a tratamientos y afectar la uniformidad del tono de la piel, impactando la autoestima y la calidad de vida.

Debilitamiento de las defensas cutáneas

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

El sol deprime la función inmunológica local, lo que dificulta la reparación de lesiones y aumenta la susceptibilidad a infecciones y enfermedades autoinmunes relacionadas con la piel. Esto puede prolongar la recuperación de quemaduras, heridas superficiales o tratamientos dermatológicos como peelings o láser.

Acentuación de enfermedades cutáneas

En personas con patologías dermatológicas como rosácea, acné o lupus, la falta de protección solar agrava los síntomas. En el caso de tratamientos con medicamentos fotosensibilizantes o procedimientos estéticos, la exposición solar sin filtro puede desencadenar reacciones adversas, cicatrices o hiperpigmentación.

Aplicar bloqueador solar todos los días, incluso al permanecer en espacios interiores iluminados por ventanas o al aire libre en días nublados, es una medida preventiva fundamental para mantener la salud y el aspecto de la piel a largo plazo. La protección debe abarcar rostro, cuello, manos y cualquier área expuesta.

Temas Relacionados

Bloqueador SolarRayos UVSaludEstilo de VidaBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Las últimas previsiones para Monterrey: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Las últimas previsiones para Monterrey:

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Acapulco de Juárez

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

“El Vasco” fue claro asegurando que el no regala nada y enfatizó que el portero deberá buscar un equipo

Javier Aguirre habló sobre “Memo”

Cuál sería el origen del apodo de “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva acusado por narcoterrorismo en EEUU

Óscar Manuel Gastelum también enfrenta cargos por posesión de armas de fuego y drogas que le darían cadena perpetua

Cuál sería el origen del

Dos tumbas, la serie de crimen y misterio que cautiva a la audiencia de Netflix México este fin de semana

Protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, la serie ha generado un impacto significativo, posicionándose rápidamente en el ranking de Netflix en México

Dos tumbas, la serie de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál sería el origen del

Cuál sería el origen del apodo de “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva acusado por narcoterrorismo en EEUU

Pareja discute en calles de Tijuana, policía interviene y descubre que son fugitivos de EEUU: les incautan clonazepam y fentanilo

Acusan en EEUU por narcoterrorismo a “El Músico”, uno de los líderes de los Beltrán Leyva

Rescatan en Tabasco a dos adolescentes del Edomex reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales

Revelan red de tráfico de bebés en Ciudad Juárez: La Línea engañaba a las madres para vender a sus hijos en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Las guerreras k-pop rompen nuevo

Las guerreras k-pop rompen nuevo récord y se mantienen en lo más alto de Netflix México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Dos tumbas, la serie de crimen y misterio que cautiva a la audiencia de Netflix México este fin de semana

Anel Noreña, ex esposa de José José, se prepara para regresar a su trabajo después de sufrir un conato de infarto cerebral

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video México hoy

DEPORTES

Javier Aguirre habló sobre “Memo”

Javier Aguirre habló sobre “Memo” Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana para su sexto Mundial

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez

Ex compañero de Santi Gimenez en el Feyenoord podría reforzar a los Xolos de Tijuana