Ataque armado deja dos muertos en Allende, Nuevo León

Ataque en Allende, NL

Dos hombres murieron y un tercero podría haber resultado herido tras un ataque armado ocurrido la noche del jueves en la colonia Privada San Antonio, municipio de Allende, Nuevo León.

El incidente, registrado cerca de las 23 horas, movilizó a las autoridades locales, que mantienen la zona bajo resguardo mientras la investigación sigue en curso.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque tuvo lugar en el cruce de las calles Medusa y Penélope, donde un grupo de personas se encontraba reunido cuando sujetos armados, cuya identidad no ha sido establecida, abrió fuego contra ellos, es decir, un ataque directo.

Testigos señalaron que una de las víctimas falleció en el sitio, mientras que otro hombre, gravemente herido, fue trasladado de emergencia al hospital del IMSS número 16, donde murió minutos después pese a los esfuerzos médicos. De manera extraoficial, trascendió la posible existencia de un tercer herido, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y establecieron un perímetro para preservar la escena. Personal de Servicios Periciales recolectó evidencia balística y realizó las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Un hombre con una pistola (Freepik)

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad oficial de los fallecidos ni han informado sobre la detención de posibles responsables. Sin embargo, medios locales han identificado extraoficialmente a las víctimas como “Brayan” y “Marvin”.

Sobre el móvil del ataque, se ha planteado la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque las autoridades han subrayado que la investigación continúa y que será la Fiscalía la encargada de determinar las causas precisas del hecho.

Casos frecuentes

La colonia Privada San Antonio permanece bajo resguardo mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en distintas regiones del estado en los últimos días como el acontecido en el municipio de Guadalupe dos personas perdieron la vida en un un ataque a balazos que se registró en la calle Privada Fresa, en su cruce con la calle Yuca de la colonia Tres Caminos.

Las víctimas identificadas como Lourdes Hernández y Alfonso Martínez, de 25 y 27 años, respectivamente, murieron por los impactos de arma de fuego, la fémina en el lugar del ataque y el masculino en las instalaciones de la Clínica No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a donde fue trasladado.