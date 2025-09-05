Tragedia en Reynosa: muere menor y reportan dos heridos tras presunto ataque de elementos de la FGJ, habrían confundido el auto

Un menor de edad fue abatido presuntamente por elementos de la FGJ de Tamaulipas. (FOTO: RRSS)

Un menor de 7 años falleció y sus padres resultaron heridos durante un enfrentamiento armado ocurrido el pasado 4 de septiembre en Reynosa, Tamaulipas, mientras la familia viajaba desde Ciudad Victoria.

El padre del niño sostiene que elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dispararon contra su vehículo, lo que provocó la tragedia, tras los hechos, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, aunque persisten dudas sobre las circunstancias exactas del tiroteo.

El incidente tuvo lugar en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura de la avenida Santa Fe, una zona transitada que conecta con colonias como Valle Soleado, San Francisco y Santa Fe. Según los reportes, el intercambio de disparos se extendió a varias áreas de la ciudad donde hasta el momento, no se ha precisado si el enfrentamiento involucró únicamente a fuerzas de seguridad o también a grupos criminales.

Las víctimas fueron identificadas como Joshua, el menor fallecido, y sus padres, Carlos Cázares, de 41 años, y Cecilia. Ambos adultos sufrieron lesiones por arma de fuego y fueron trasladados al Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social número 270.

De acuerdo con la información oficial, Cázares recibió dos heridas en la cabeza por esquirlas, aunque su estado de salud se reporta fuera de peligro, por su parte, Cecilia presenta impactos de bala y una fractura en el brazo.

Cázares relató que la familia se dirigía a Reynosa para visitar a sus padres cuando, al aproximarse a la ciudad, comenzaron a escuchar detonaciones.

“Venía a recoger a mis papás para hacerme cargo de ellos, nunca pensé que entrando pasaría esta tragedia. Comencé a escuchar detonaciones y me di cuenta que nos estaban disparando, me detuve y saqué la mano, una de las camionetas nos cerró y bajaron y siguieron disparando, le dieron a mi niño y a mi esposa, tengo una herida en la cabeza y mi esposa trae impactos de bala y una fractura en el brazo”, narró.

El padre aseguró que los disparos provenían de los elementos de la fiscalía estatal, quienes, según su testimonio, le pidieron que bajara del vehículo mientras él no podía hacerlo debido a las heridas en el rostro.

“Me dijeron que los perdonara, que se harían cargo de los hechos. Es mi único hijo, muy noble, estudioso, responsable, obediente”, agregó.

FGJ confirma muerte del menor y apertura de una carpeta de investigación

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la muerte del menor y anunció la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

En un comunicado, la institución señaló que se llevan a cabo los actos de investigación correspondientes sobre los hechos registrados en la carretera San Fernando–Reynosa, en los que un menor perdió la vida y dos adultos resultaron heridos.

“La Fiscalía General de Justicia Informa que el personal de la dependencia ya investiga los hechos en los que una persona menor de edad perdió la vida y dos personas más resultaron heridas, no de gravedad, en la carretera San Fernando–Reynosa, en Tamaulipas", se lee en la publicación.

Por su parte, la vocería de seguridad estatal indicó que el vehículo de la familia fue baleado durante una presunta persecución y enfrentamiento entre elementos de la fiscalía estatal y hombres armados. Los adultos lesionados fueron trasladados por protección civil, mientras que peritos y policías investigadores trabajaron en la zona para recabar pruebas.

Violencia en Reynosa, tiempos de alerta y tensión

El contexto de violencia en Reynosa y sus alrededores ha motivado la realización de operativos de seguridad en la región. El ataque ocurrió en una vía de alto tránsito y se extendió a varias colonias, lo que generó alarma entre los habitantes.

Hasta el momento, no se ha determinado si el tiroteo fue resultado de una confusión o de un enfrentamiento directo entre fuerzas de seguridad y civiles armados.

El vehículo en el que viajaba la familia, un Volkswagen Vento, quedó bajo resguardo de las autoridades tras presentar múltiples impactos de bala. Peritos realizaron labores en el lugar para recolectar evidencia, mientras la investigación oficial continúa en curso.

Aún no se ha esclarecido si el ataque se debió a un error o a otra causa, pero la fiscalía mantiene abierta la investigación con el objetivo de determinar las responsabilidades y las circunstancias que rodearon la muerte del menor y las lesiones a sus padres.