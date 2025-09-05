México

Tragedia en Reynosa: muere menor y reportan dos heridos tras presunto ataque de elementos de la FGJ, habrían confundido el auto

La dependencia estatal ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y conocer el motivo del ataque

Por Carlos Salas

Guardar
Un menor de edad fue
Un menor de edad fue abatido presuntamente por elementos de la FGJ de Tamaulipas. (FOTO: RRSS)

Un menor de 7 años falleció y sus padres resultaron heridos durante un enfrentamiento armado ocurrido el pasado 4 de septiembre en Reynosa, Tamaulipas, mientras la familia viajaba desde Ciudad Victoria.

El padre del niño sostiene que elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dispararon contra su vehículo, lo que provocó la tragedia, tras los hechos, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, aunque persisten dudas sobre las circunstancias exactas del tiroteo.

El incidente tuvo lugar en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura de la avenida Santa Fe, una zona transitada que conecta con colonias como Valle Soleado, San Francisco y Santa Fe. Según los reportes, el intercambio de disparos se extendió a varias áreas de la ciudad donde hasta el momento, no se ha precisado si el enfrentamiento involucró únicamente a fuerzas de seguridad o también a grupos criminales.

Las víctimas fueron identificadas como Joshua, el menor fallecido, y sus padres, Carlos Cázares, de 41 años, y Cecilia. Ambos adultos sufrieron lesiones por arma de fuego y fueron trasladados al Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social número 270.

Los elementos de seguridad aseguraron
Los elementos de seguridad aseguraron que confundieron el vehículo, pues se encontraban en persecución de posibles sospechosos. (FOTO: RRSS)

De acuerdo con la información oficial, Cázares recibió dos heridas en la cabeza por esquirlas, aunque su estado de salud se reporta fuera de peligro, por su parte, Cecilia presenta impactos de bala y una fractura en el brazo.

Cázares relató que la familia se dirigía a Reynosa para visitar a sus padres cuando, al aproximarse a la ciudad, comenzaron a escuchar detonaciones.

“Venía a recoger a mis papás para hacerme cargo de ellos, nunca pensé que entrando pasaría esta tragedia. Comencé a escuchar detonaciones y me di cuenta que nos estaban disparando, me detuve y saqué la mano, una de las camionetas nos cerró y bajaron y siguieron disparando, le dieron a mi niño y a mi esposa, tengo una herida en la cabeza y mi esposa trae impactos de bala y una fractura en el brazo”, narró.

El padre del menor fallecido,
El padre del menor fallecido, aseguró que les dispararon sin motivo y le cerraron el paso tras alcanzarlo. (FOTO: RRSS)

El padre aseguró que los disparos provenían de los elementos de la fiscalía estatal, quienes, según su testimonio, le pidieron que bajara del vehículo mientras él no podía hacerlo debido a las heridas en el rostro.

“Me dijeron que los perdonara, que se harían cargo de los hechos. Es mi único hijo, muy noble, estudioso, responsable, obediente”, agregó.

FGJ confirma muerte del menor y apertura de una carpeta de investigación

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la muerte del menor y anunció la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.

En un comunicado, la institución señaló que se llevan a cabo los actos de investigación correspondientes sobre los hechos registrados en la carretera San Fernando–Reynosa, en los que un menor perdió la vida y dos adultos resultaron heridos.

“La Fiscalía General de Justicia Informa que el personal de la dependencia ya investiga los hechos en los que una persona menor de edad perdió la vida y dos personas más resultaron heridas, no de gravedad, en la carretera San Fernando–Reynosa, en Tamaulipas", se lee en la publicación.

La FGJ anunció que ya
La FGJ anunció que ya abrió las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos. (FOTO: RRSS)

Por su parte, la vocería de seguridad estatal indicó que el vehículo de la familia fue baleado durante una presunta persecución y enfrentamiento entre elementos de la fiscalía estatal y hombres armados. Los adultos lesionados fueron trasladados por protección civil, mientras que peritos y policías investigadores trabajaron en la zona para recabar pruebas.

Violencia en Reynosa, tiempos de alerta y tensión

El contexto de violencia en Reynosa y sus alrededores ha motivado la realización de operativos de seguridad en la región. El ataque ocurrió en una vía de alto tránsito y se extendió a varias colonias, lo que generó alarma entre los habitantes.

Hasta el momento, no se ha determinado si el tiroteo fue resultado de una confusión o de un enfrentamiento directo entre fuerzas de seguridad y civiles armados.

El vehículo en el que viajaba la familia, un Volkswagen Vento, quedó bajo resguardo de las autoridades tras presentar múltiples impactos de bala. Peritos realizaron labores en el lugar para recolectar evidencia, mientras la investigación oficial continúa en curso.

Aún no se ha esclarecido si el ataque se debió a un error o a otra causa, pero la fiscalía mantiene abierta la investigación con el objetivo de determinar las responsabilidades y las circunstancias que rodearon la muerte del menor y las lesiones a sus padres.

Temas Relacionados

ReynosaTamaulipasFGJBalaceraInseguridadmexico-noticias

Más Noticias

Perrito se vuelve viral al unirse a escolta en Preparatoria de Chiapas durante Toque de Bandera | Video

El video muestra cómo el animal se sincroniza con la escolta en el Colegio de Bachilleres Plantel 135 ‘Los Naranjos’

Perrito se vuelve viral al

“Fue un combo”: Dalílah Polanco revela su diagnóstico tras caerse en LCDLF y reaparece con férula

La famosa generó gran preocupación entre sus compañeros de reality

“Fue un combo”: Dalílah Polanco

A un año del ataque que dejó a ocho heridos en Xochimilco convocan a manifestación pacífica para exigir sanciones

La manifestación busca esclarecer los hechos violentos

A un año del ataque

¿Alfredo Adame podría pisar la cárcel? Estos son los dos problemas legales que enfrenta actualmente

El mediático conductor y actor de nueva cuenta se encuentra en medio de dos controversias activas y ambas se cruzaron de manera decisiva

¿Alfredo Adame podría pisar la

Reportan incremento en tratamientos de hemodiálisis, atribuibles al excesivo consumo de azúcar en el país

Se trata de un proceso altamente desgastante, las personas que se someten al procedimiento pierden en promedio 10 años de vida

Reportan incremento en tratamientos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en La Concordia,

Ataque armado en La Concordia, Sinaloa, deja tres personas muertas y una más herida

Cateo en Hidalgo deja un narcolaboratorio desmantelado y más de 50 mil dosis de crystal incautadas

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

ENTRETENIMIENTO

“Fue un combo”: Dalílah Polanco

“Fue un combo”: Dalílah Polanco revela su diagnóstico tras caerse en LCDLF y reaparece con férula

¿Alfredo Adame podría pisar la cárcel? Estos son los dos problemas legales que enfrenta actualmente

Christian Nodal en Morelia: colectivos feministas reúnen firmas para cancelar su concierto del 15 de septiembre

La casa de los espíritus tendrá su primera serie con Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Fernanda Castillo a bordo

¿Se incomodó? Sientan a José Ramón Fernández con conductores de La Cotorrisa y su reacción se viraliza

DEPORTES

Pocho Guzmán niega haber lanzado

Pocho Guzmán niega haber lanzado indirectas a Chivas en redes sociales: “Nunca hablé mal de ellos”

CMLL revela calendario completo: del 92 aniversario, Grand Prix de Amazonas al Día de Muertos 2025

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

Ruso Brailovsky calienta el Clásico al decir que Chivas no está a la altura del América: “son chiquitos”

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”