México

¿Se incomodó? Sientan a José Ramón Fernández con conductores de La Cotorrisa y su reacción se viraliza

El periodista deportivo compartió mesa con Ricardo Pérez y Slobotzky

Por Alex Domínguez

Guardar
El periodista deportivo compartió mesa
El periodista deportivo compartió mesa con Ricardo Pérez y Slobotzky. (Jovani Pérez)

La Comida de los 300 Líderes Más Influyentes de México 2025, presentada por Grupo Bosque Real y organizada por FCO Group a través de Action Media – Líderes Mexicanos, volvió a consolidarse como uno de los eventos de liderazgo más importantes del país. Políticos, artistas, empresarios y personalidades de diversos ámbitos se dieron cita en una velada que busca fortalecer el diálogo y la proyección de quienes marcan el rumbo de México.

Entre los asistentes destacaron Christian Nodal y Ángela Aguilar, recientemente casados; Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex-Telcel; Mónica Aspe, directora general de AT&T México; y Norberto Rivera Carrera, Cardenal Arzobispo Primado de México.

No obstante, uno de los nombres que mas dio de que hablar durante la gala, fue el del periodista deportivo, José Ramón Fernández, quien fue ubicado en la misma mesa que Ricardo Pérez y Slobotzky, los dos integrantes del popular podcast de La Cotorrisa.

José Ramón Fernández fue sentado en la misma mesa que los integrantes de La Cotorrisa Crédito: Instagram/lideres mexicanos

A raíz de ello, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a Joserra con los dos comediantes, así como con la actriz Susana Zabaleta (actual novia de Ricardo Pérez); sin embargo, los cibernautas comenzaron a señalar la supuesta incomodidad que tiene el periodista deportivo durante la comida.

“Pues es un señor con educación ni modo que ahí se ponga a decirles de cosas, hay tiempo y lugar para todo”

“Se le ve muy agusto a José Ramón Fernández en la comida de Los 300 con los de la cotorrisa”

“Es una mesa muy mal pensada porque nada que ver unos con otros. ¿Qué no había más gente con el perfil de Joserra en esa fiesta?"

“que horror, después de haber estar rodeado de grandes figuras del deporte y ahora eso”

La Cotorrisa ganó la categoría
La Cotorrisa ganó la categoría principal de los Spotify Podcast Awards. (Cortesía: Spotify México)

Joserra aclara las especulaciones

Pese a todas las críticas y señalamientos en redes sociales, fue el mismo José Ramón Fernández quien se encargó de despejar cualquier duda respecto a su simpatía con Ricardo y Slobotzky. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el talento de ESPN compartió una fotografía en la que posa junto a los comediantes, afirmando que “le dio mucho gusto conocerlos”.

José Ramón Fernández con los
José Ramón Fernández con los integrantes de la Cotorrisa. (X/José Ramón Fernández)

Con ello, el periodista dejó claro que no hubo ninguna molestia durante el encuentro y que, por el contrario, disfrutó de la oportunidad de conocer a dos de los creadores de contenido más populares de la actualidad en México.

Temas Relacionados

José Ramón FernándezLa CotorrisaRicardo Pérezlíderes mexicanosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Libros de Amazon México: cuál es el título más leído este 5 de septiembre

Estos libros disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon México: cuál

Ángela Aguilar cancela shows en Estados Unidos destinados a apoyar a migrantes

Hasta ahora, la gira Libre Corazón Tour ha alcanzado la recaudación prevista, aunque se programaron presentaciones en teatros pequeños

Ángela Aguilar cancela shows en

Zacatecas presenta nuevo “perro robot” armado para reforzar la seguridad pública | VIDEO

La entidad apuesta por inteligencia artificial y vigilancia remota para combatir delitos y proteger a la población mediante tecnología de vanguardia

Zacatecas presenta nuevo “perro robot”

Cateo en Hidalgo deja un narcolaboratorio desmantelado y más de 50 mil dosis de crystal incautadas

El operativo se llevó a cabo en la zona montañosa de la entidad, la cual ha derivado en descubrir tres de estos centros para la producción de droga sintética

Cateo en Hidalgo deja un

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito: “Él tenía 7 grandes defectos”

La actriz reapareció tras la controversia que se desató en redes por su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños y la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’

Florinda Meza aclara comentario viral
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en Hidalgo deja un

Cateo en Hidalgo deja un narcolaboratorio desmantelado y más de 50 mil dosis de crystal incautadas

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar cancela shows en

Ángela Aguilar cancela shows en Estados Unidos destinados a apoyar a migrantes

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito: “Él tenía 7 grandes defectos”

Prime Video llevará a cines Venganza: la película de acción más cara de México con Omar Chaparro y Alejandro Speitzer

LOL México 2026: Eugenio Derbez, Adal Ramones, Capi Pérez y Michelle Rodríguez se unen en edición especial del show

“Gente estúpida”: Valentina, hija mayor de Facundo, explota contra quienes creen que Delia le es infiel a su padre

DEPORTES

‘Doctor’ García manda reflexión tras

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

Ruso Brailovsky calienta el Clásico al decir que Chivas no está a la altura del América: “son chiquitos”

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026