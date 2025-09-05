¿Se incomodó? Sientan a José Ramón Fernández con conductores de La Cotorrisa y su reacción se viraliza

El periodista deportivo compartió mesa con Ricardo Pérez y Slobotzky. (Jovani Pérez)

La Comida de los 300 Líderes Más Influyentes de México 2025, presentada por Grupo Bosque Real y organizada por FCO Group a través de Action Media – Líderes Mexicanos, volvió a consolidarse como uno de los eventos de liderazgo más importantes del país. Políticos, artistas, empresarios y personalidades de diversos ámbitos se dieron cita en una velada que busca fortalecer el diálogo y la proyección de quienes marcan el rumbo de México.

Entre los asistentes destacaron Christian Nodal y Ángela Aguilar, recientemente casados; Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex-Telcel; Mónica Aspe, directora general de AT&T México; y Norberto Rivera Carrera, Cardenal Arzobispo Primado de México.

No obstante, uno de los nombres que mas dio de que hablar durante la gala, fue el del periodista deportivo, José Ramón Fernández, quien fue ubicado en la misma mesa que Ricardo Pérez y Slobotzky, los dos integrantes del popular podcast de La Cotorrisa.

José Ramón Fernández fue sentado en la misma mesa que los integrantes de La Cotorrisa Crédito: Instagram/lideres mexicanos

A raíz de ello, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a Joserra con los dos comediantes, así como con la actriz Susana Zabaleta (actual novia de Ricardo Pérez); sin embargo, los cibernautas comenzaron a señalar la supuesta incomodidad que tiene el periodista deportivo durante la comida.

“Pues es un señor con educación ni modo que ahí se ponga a decirles de cosas, hay tiempo y lugar para todo”

“Se le ve muy agusto a José Ramón Fernández en la comida de Los 300 con los de la cotorrisa”

“Es una mesa muy mal pensada porque nada que ver unos con otros. ¿Qué no había más gente con el perfil de Joserra en esa fiesta?"

“que horror, después de haber estar rodeado de grandes figuras del deporte y ahora eso”

La Cotorrisa ganó la categoría principal de los Spotify Podcast Awards. (Cortesía: Spotify México)

Joserra aclara las especulaciones

Pese a todas las críticas y señalamientos en redes sociales, fue el mismo José Ramón Fernández quien se encargó de despejar cualquier duda respecto a su simpatía con Ricardo y Slobotzky. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el talento de ESPN compartió una fotografía en la que posa junto a los comediantes, afirmando que “le dio mucho gusto conocerlos”.

José Ramón Fernández con los integrantes de la Cotorrisa. (X/José Ramón Fernández)

Con ello, el periodista dejó claro que no hubo ninguna molestia durante el encuentro y que, por el contrario, disfrutó de la oportunidad de conocer a dos de los creadores de contenido más populares de la actualidad en México.