Rescatan en Tabasco a dos adolescentes del Edomex reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales

Foto: Seguridad Nezahualcóyotl

Dos adolescentes de 16 años de edad fueron localizados y rescatados en el estado de Tabasco luego de que viajaran desde el Estado de México al ser contactados por el crimen organizado a través de redes sociales.

De acuerdo con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, los hechos ocurrieron luego de que los jóvenes fueran reportados como desaparecidos en este municipio del Edomex el pasado 2 de septiembre.

Las investigaciones iniciales permitieron establecer que ambos adolescentes habían sido contactados por un sujeto que los convenció con engaños de trasladarse a otra entidad para involucrarse en el crimen organizado.

Con los datos obtenidos, las autoridades pudieron determinar que los jóvenes habían abordado un autobús con destino al sureste del país.

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes por parte de elementos de la corporación de Nezahualcóyotl, quienes realizaron enlace con la Guardia Nacional, así como con autoridades de las entidades por donde se trasladaba la unidad.

Foto: Seguridad Nezahualcóyotl

Con esta coordinación interinstitucional se pudo dar seguimiento en tiempo real al traslado de los adolescentes mediante el intercambio de información sobre su ubicación y ruta para garantizar que se encontraban a salvo.

Una vez que el autobús arribó al estado de Tabasco, la unidad fue interceptada. Ambos jóvenes fueron ubicados sanos y a salvo, por lo que quedaron bajo resguardo mientras sus familiares se trasladaban al sitio.

Estos hechos se suman a un caso reciente en los que dos adolescentes originarios de Jalisco fueron localizados sin vida en Sinaloa luego de ser reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales.

De acuerdo con la información, los jóvenes fueron ubicados el pasado 14 de julio con ropa tipo camuflaje y equipamiento táctico al interior de un vehículo tras el reporte de un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos en la comunidad de El Pozo de Culiacán, Sinaloa.

Uno de los cuerpos fue identificado como Carlos Alejandro “N”, de 16 años de edad, quien contaba con ficha de desaparición desde el pasado 20 de mayo cuando fue visto por última vez en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

El segundo cuerpo fue pre-identificado como Paul Alexander “N”, de 16 años, quien desapareció el 10 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, también en Jalisco.

El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, reveló en conferencia de prensa que ambos jóvenes fueron reclutados por un grupo criminal a través de redes sociales y posteriormente trasladados a Zacatecas para ser adiestrados.

Luego fueron enviados a Nayarit y finalmente los asentaron en Sinaloa, lo cual ha podido determinar que los grupos criminales están optando por reclutar a los jóvenes para llevarlos al estado debido a la disputa que mantienen Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.