México

MTU en México: ¿Qué es y cómo funcionará en tus transferencias bancarias desde octubre 2025?

A partir del 1 de octubre de 2025, todas las transferencias bancarias digitales en México contarán con un nuevo candado de seguridad

Por Lorna Huitrón

Guardar
A partir del 1 de
A partir del 1 de octubre de 2025, todas las transferencias bancarias digitales en México contarán con un nuevo candado de seguridad

A partir del 1 de octubre de 2025, las transferencias bancarias digitales en México tendrán un cambio significativo: la introducción del MTU (Monto Transaccional del Usuario).

Este nuevo mecanismo de seguridad busca ofrecer a los usuarios un mayor control sobre su dinero y proteger las operaciones electrónicas ante el creciente riesgo de fraudes en el país.

¿Qué es el MTU?

El MTU es un límite personalizable que cada persona podrá establecer en su app bancaria o banca en línea. Esta medida, implementada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), permitirá a los usuarios configurar límites personalizados en sus operaciones, reforzando la seguridad y el control de sus finanzas.

Con este mecanismo, los usuarios definirán cuánto dinero pueden transferir por día, semana o mes. Este límite se aplicará a diversas operaciones, incluyendo:

  • Transferencias SPEI
  • Pagos de servicios e impuestos
  • Pagos de tarjetas de crédito
  • Transferencias entre diferentes bancos

En palabras sencillas, el MTU funciona como un candado digital que evita que se realicen transferencias superiores al monto que cada usuario determine, aumentando la seguridad de las operaciones electrónicas.

A partir del 1 de
A partir del 1 de octubre de 2025, el MTU (Monto Transaccional del Usuario) se implementará en México como un nuevo mecanismo de seguridad para transferencias digitales, brindando mayor control a los usuarios y protegiendo sus operaciones frente a posibles fraudes

¿Cómo funcionará el MTU?

El funcionamiento del MTU es sencillo y flexible. Cada usuario podrá configurarlo manualmente, estableciendo el monto máximo que puede transferir. Por ejemplo, si fijas un MTU de 12 mil pesos, cualquier intento de transferir una cantidad superior quedará bloqueado hasta que ajustes el límite.

Si el usuario no configura su MTU antes del 30 de septiembre de 2025, el banco asignará automáticamente un límite por defecto de mil 500 UDIS, equivalentes aproximadamente a 12 mil 800 pesos.

Además, este límite es modificable en todo momento, permitiendo ajustes inmediatos desde la app bancaria sin necesidad de llamadas o trámites adicionales.

¿A quién impacta el MTU?

El MTU afectará principalmente a:

  • Usuarios individuales: que tendrán mayor control sobre sus transferencias y deberán ajustar sus límites para operaciones grandes.
  • Comercios y freelancers: quienes deberán asegurarse de que sus clientes tengan límites adecuados para recibir pagos.
  • Empresas: aunque el MTU aplica a personas físicas, los lineamientos de SPEI se actualizaron para fortalecer la infraestructura de pagos en general.
A partir del 1 de
A partir del 1 de octubre de 2025, el MTU (Monto Transaccional del Usuario) se implementará en México como un nuevo mecanismo de seguridad para transferencias digitales, brindando mayor control a los usuarios y protegiendo sus operaciones frente a posibles fraudes

La implementación del MTU representa un paso importante hacia una banca digital más segura y personalizada en México. Esta medida no solo busca prevenir fraudes, sino también dar a los usuarios un control más preciso sobre sus operaciones financieras, adaptándose a las necesidades individuales de cada persona.

Para aprovechar al máximo esta herramienta, es recomendable consultar con tu banco y asegurarte de que el MTU esté disponible en tu app bancaria antes de octubre de 2025.

Temas Relacionados

MTUMonto Transaccional del UsuarioTransferencias SPEImexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 5 de septiembre | A partir del 2026 las aportaciones que hacen los bancos al FOBAPROA ya no serán deducibles de impuestos: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 5

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de septiembre: informan que todas las líneas avanzan con normalidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Ivonne Montero deja atrás trágico pasado y se enamora de un policía 11 años menor

Ocho años después del crimen de Fabio Melanitto, la actriz decide abrir su corazón y comienza una historia de amor

Ivonne Montero deja atrás trágico

Sheinbaum evita opinar sobre desafío de Saúl Monreal para competir por Zacatecas en 2027 sin Morena

La mandataria fue tajante al decir que “no entraría en debate” con el actual senador, pero sí recordó que la Ley de Nepotismo ya fue aprobada en el Congreso de la Unión

Sheinbaum evita opinar sobre desafío

“Pedí a Segob llamar a nuevos grupos de expertos de la ONU”: Sheinbaum sobre regreso del GIEI al caso Ayotzinapa

La presidenta Sheinbaum dijo que se trabaja en nuevas líneas y métodos de investigación que no se habían utilizado antes

“Pedí a Segob llamar a
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGE da hasta 80 años

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Ivonne Montero deja atrás trágico

Ivonne Montero deja atrás trágico pasado y se enamora de un policía 11 años menor

“Seguimos confiando”: La defensa de Héctor Parra presenta un nuevo amparo para modificar su sentencia

Adela Micha rompe el silencio: ¿hubo trato con Pepe Aguilar ni 1 millones de dólares por entrevista con Nodal?

Aseguran que los cargos de Ticketmaster elevarían su porcentaje en 2026: redes sociales sugieren boicot

Quién es Simon Henner ‘French 79′, la sensación francesa de la música electrónica que dará un concierto en México

DEPORTES

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”