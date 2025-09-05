México será sede del mayor evento de inteligencia artificial e inversión en Latinoamérica: MÉXICO IA+ 2025

El foro internacional ofrecerá actividades, pases exclusivos y alianzas para quienes buscan ser parte de la transformación digital. (@exposantafemx, Instagram)

La Ciudad de México se prepara para recibir a más de 6,000 asistentes, 25 delegaciones internacionales y 300 reuniones de negocios durante la primera edición de MÉXICO IA+ Inversión Acelerada, que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre de 2025 en Expo Santa Fe. Se trata del evento más grande de inteligencia artificial e inversión estratégica en Latinoamérica, que busca posicionar al país como un hub regional de innovación tecnológica.

La magnitud de la cita se refleja en sus cifras: 100 ponencias a cargo de expertos y líderes del sector, espacios de networking de alto nivel y una agenda que conecta a empresas, startups, academia y gobierno en torno a la inteligencia artificial soberana.

El evento está organizado por CIPRE Holding y Host MX, en alianza con NVIDIA. (Cortesía)

Una nueva era de innovación

El evento está organizado por CIPRE Holding y Host MX, en alianza con NVIDIA, y cuenta con el respaldo institucional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de los gobiernos Federal y de la Ciudad de México.

Durante la presentación, Marcio Aguilar, director de la División Enterprise de NVIDIA para Latinoamérica, resaltó la trascendencia de la iniciativa:

“Hay varias iniciativas que estamos trabajando junto ahí con CCE, junto con el Gobierno mexicano, y esos dos días vamos a estar impulsando y conectando todo el ecosistema de innovación de México y quizás podamos traer una nueva historia al país, a poner al país a un nivel que puede estar desarrollando más competencias, más tecnologías de inteligencia artificial y obviamente exportando a todo el mundo”.

Por su parte, Jessica Peña, directora de México de IA+ y vicepresidenta de Relaciones Institucionales en CIPRE, subrayó la visión colaborativa del encuentro:

“Queremos tener a los mejores asistentes, esto es un ecosistema, estamos integrando un ecosistema entre academias, startups, gobiernos y por supuesto la iniciativa privada y en conjunto liderar y salir con este mensaje para posicionarnos en la nueva era de la inteligencia artificial”.

Durante la presentación, Marcio Aguilar, director de la División Enterprise de NVIDIA para Latinoamérica, resaltó la trascendencia de la iniciativa y el apoyo del Gobierno de México. (@exposantafemx, Instagram)

Inteligencia artificial con impacto

El enfoque de MÉXICO IA+ 2025 abarca sectores clave como salud, energía, educación, industria 4.0, logística y movilidad. La meta es articular inversión, tecnología y capacidades institucionales bajo un modelo de desarrollo digital con visión soberana.

Expo Santa Fe se convertirá en un punto de convergencia para capital, talento y tecnología, en un momento en el que la inteligencia artificial se proyecta como motor de transformación en todo el continente.

Pases y oportunidades

El evento ofrece tres modalidades de acceso. El Pase IA+ Estratégico, pensado para ejecutivos, brinda acceso total, prioridad en pitch rooms y servicios exclusivos de networking. El Pase IA+ Profesional incluye entrada general a paneles temáticos, recursos digitales y sesiones de networking abierto. Mientras que el Pase IA+ Academia está diseñado para estudiantes y talento emergente, con acceso a zonas de innovación y actividades de formación profesional.

La venta de boletos ya está disponible en el sitio oficial del evento, con precios preferenciales Early Bird hasta el 18 de septiembre.

México, protagonista regional

La primera edición de MÉXICO IA+ | Inversión Acelerada no solo busca atraer inversión, sino definir la arquitectura digital y económica del futuro en Latinoamérica. Con el respaldo de actores institucionales y corporativos de talla internacional, el país se coloca en el centro de la conversación tecnológica global.