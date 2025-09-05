Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

La canción de Natanael Cano se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.556.490 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. POR SUS BESOS

Tito Double P

Tras acumular 1.321.989 reproducciones, «POR SUS BESOS» de Tito Double P se mantiene en segundo lugar.

3. TU SANCHO

Fuerza Regida

El exitazo de Fuerza Regida sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.312.682 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición tercera.

4. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 1.217.770 reproducciones.

5. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

Un número tan favorable como 1.205.163 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Luis R Conriquez va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto.

6. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.149.529 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

«Frecuencia», interpretado por Los Dareyes De La Sierra, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 1.036.534 reproducciones.

8. SUIZA

Calle 24

«SUIZA» de Calle 24 se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.010.273 reproducciones, motivo por el cual sigue en la octava posición.

9. King of Watches (w Neton Vega)

Victor Mendivil

«King of Watches (w Neton Vega)» de Victor Mendivil se vende como pan caliente. Ya lleva 859.047 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. Morena (w Peso Pluma)

Neton Vega

«Morena (w Peso Pluma)» de Neton Vega pierde fuerza. Hoy solo cosecha 837.650 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La plataforma vs la inteligencia artificial

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a un gran número de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Las canciones más escuchadas del 2024

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso meteórico en la escena musical mundial. En 2023, su sencillo 'Ella Baila Sola' alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como 'Dos Días', 'La Patrulla', 'Qlona' y 'Los Cuadros' se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel internacional. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.