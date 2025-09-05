México

El Cutzamala rompe récord de almacenamiento y espera más lluvias

Después de varios años de sequía, las presas podrían regresar a su nivel histórico

Guardar
La recuperación en el nivel
La recuperación en el nivel de las presas se debe a la temporada de ciclones y ondas tropicales 2025. Credito:cuartoscuro

Las presas del Sistema Cutzamala registran su mayor nivel de almacenamiento de los últimos años y al corte del 3 de septiembre se ubican al 74.88 %, con 585,924,000 metros cúbicos.

Del 15 de mayo al 3 de septiembre, el Cutzamala ha captado 198,586,000 metros cúbicos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el mes de junio rompió los récords de precipitaciones de los últimos años.

Los datos de la Conagua son alentadores si se tiene en cuenta que la temporada de ciclones y lluvias culmina a finales de octubre, por lo que hay margen para una mayor captación de agua.

En 2024, el Cutzamala terminó la temporada de lluvias (octubre) con un 66.72 % de almacenamiento, cifra que en septiembre de 2025 es superada por más de 10 puntos porcentuales.

Prevén fuertes lluvias en el
Prevén fuertes lluvias en el Valle de México. (Cuartoscuro)

Aún cuando la actual temporada de lluvias ha permitido revertir los niveles de sequía registrados entre 2020 y 2023, el nivel aún está lejos del 90.32 % que se registró el 31 de agosto de 2016, cuando contaba con 706,736,000 metros cúbicos.

Conagua reporta que hasta este 3 de septiembre, la presa ubicada en Valle de Bravo se encuentra al 80.86 % de su capacidad, Villa Victoria al 69.13 y El Bosque al 68.48 %.

El Cutzamala es de gran importancia para la Ciudad de México y los municipios del área metropolitana del Valle de México, pues este se encarga de abastecer entre el 20 % y 25 % del agua potable.

De acuerdo con conagua, el promedio histórico del Sistema Cutzamala es de 73 %, por lo que en 2025 podría cerrar por encima.

México espera más lluvias el fin de semana

La baja presión remanente de Lorena se disipará este sábado frente a las costas occidentales de Baja California Sur, mientras la onda tropical núm. 30 reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente de México, según el pronóstico del SMN.

Durante el domingo y lunes, la llegada de la onda tropical núm. 31 a la península de Yucatán incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en esa región y el sureste del país.

Registran inundaciones severas en Indios Verdes. Crédito: redes sociales

El monzón mexicano provocará precipitaciones intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de lluvias e intervalos de chubascos en Baja California Sur, todas acompañadas de descargas eléctricas.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte, interactuando con un canal de baja presión y divergencia, lo que generará rachas de viento de 40 a 60 km/h, chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas durante el sábado.

Temas Relacionados

Temporada de lluviasSistema CutzamalaCiclón LorenaHuracanesSequíamexico-noticias

Más Noticias

Para qué sirve aplicar miel en el cabello, uno de los ingredientes naturales con más antioxidantes y nutrientes

Este alimento contiene bondades para el pelo

Para qué sirve aplicar miel

Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de almendras en el cabello

Usarlo como mascarilla capilar ayuda a nutrir el cabello de manera profunda

Cuáles son los beneficios de

Embajador de EEUU se reúne con Alfonso Durazo en Sonora: seguridad y desarrollo en la frontera, entre los temas abordados

El gobernador morenista destacó la creación de la División de Operaciones Fronterizas en México, con presencia en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado

Embajador de EEUU se reúne

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

Durante el juego ante Yankees, Framber Valdez y César Salazar aclararon un cruce de señales que derivó en un pelotazo accidental

Framber Valdez pitcher de los

La semilla que aporta el total de magnesio que necesita una persona al día

Pocas personas saben que esta es la principal fuente alimenticia y natural de este mineral

La semilla que aporta el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a dos hombres ligados

Capturan a dos hombres ligados a “La Chokiza” con armas y equipo táctico en Edomex

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Defensa de Julio César Chávez Jr. califica de “pobre” apelación de la FGR por su libertad condicional

Entregan a 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud en Chihuahua

Departamento de Justicia de EEUU anuncia como “logro destacado” acusación de terrorismo contra mujer ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris recuerda a

Aldo de Nigris recuerda a Mariana Botas mientras le ofrece su sudadera a Mar Contreras en LCDLFMX

Toy Story reestreno en México: arranca preventa de boletos para festejar su 30 aniversario

Hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya va a la escuela a sus dos años, así luce el pequeño León

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Pese a su íntima amistad con Peso Pluma, Abelito no lo ha mencionado en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Framber Valdez pitcher de los

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

¿Cuándo se jugará la serie del Rey de la Liga Mexicana de beisbol?

David Faitelson y su reacción al posible fichaje de Guillermo Ochoa con Querétaro: “Imposible recriminarle algo”

Mauricio Sulaimán se arrepiente de llamar “envidioso” a Juan Manuel Márquez por defender a Canelo: “Yo no soy así”

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026