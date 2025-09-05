México

Día Internacional de la Mujer Indígena: Gobierno de México avanza en traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres

Este documento fue traducido a 27 lenguas indígenas

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Gobierno de México
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedico su conferencia matutina a reconocer la participación de estas mujeres en el país.

La mandataria destacó la publicación de la Cartilla de los Derechos de la Mujer la cual ha sido traducida a 27 lenguas indígenas nacionales, el resultado de una labor interinstitucional encabezado por la Secretaría de las Mujeres.

Para explicar como fue el trabajo de traducción, María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora general de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública destacó que este trabajo se realizó con el objetivo de que “Llegar a las mujeres indígenas y afromexicanas de nuestro país”.

Información en proceso..

Claudia Sheinbaum, La Mañanera, Conferencia del Pueblo, Mujeres indígenas, Día Internacional de la Mujer Indígena

