La mañanera de hoy 5 de septiembre | A partir del 2026 las aportaciones que hacen los bancos al FOBAPROA ya no serán deducibles de impuestos: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Por Eduardo Marsan

15:14 hsHoy
Los seis mexicanos detenidos en Israel y acusados como terroristas, tienen todo el apoyo como cualquier compatriota.

15:04 hsHoy

La mandataria expresó que ya está ensayando el diálogo que dará para el grito de Independencia.

Anunció que el 15 de septiembre no habrá mañanera. Añadió que la conmemoración será algo muy austero.

EL izamiento a media asta el próximo 14 de septiembre es un cambio cultural a favor de las mujeres, expresó la mandataria, tras 300 años sin ninguna efeméride o conmemoración para las mujeres.

Es muy importante, se trata de reconocer que las mujeres son parte de la historia presente, actual y del futuro de México y de sus grandes transformaciones.

La presidenta descartó que los semiconductores se les pueda imponer un impuesto, luego de que Donald Trump insinuara hacerlo.

La presidenta informó la cancelación de la visita de su homólogo de Francia, Emmanuel Macron programada para el mes de septiembre.

No obstante, la visita del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para finales de este mes sigue en pie.

French President Emmanuel Macron and
French President Emmanuel Macron and Canada's Prime Minister Mark Carney attend a family photo session during the G7 Summit, in Kananaskis, Alberta, Canada, June 16, 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool
Sobre la propuesta realizada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, sea día feriado, la presidenta manifestó que en breve se informará sobre el asunto, pero de entrada se analiza que los partidos puedan ser vistos en lugares públicos.

Afortunadamente Lorena se desvió y se convirtió en tormenta tropical, no se tiene registro de daños graves.

La titular del Ejecutivo exhortó a los hombres a leer la Cartilla de las Mujeres.

Hombres deben leer la Cartilla
Hombres deben leer la Cartilla de las Mujeres, Claudia Sheinbaum

