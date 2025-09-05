La mañanera de hoy 5 de septiembre | A partir del 2026 las aportaciones que hacen los bancos al FOBAPROA ya no serán deducibles de impuestos: Sheinbaum

La titular del Ejecutivo exhortó a los hombres a leer la Cartilla de las Mujeres.

Afortunadamente Lorena se desvió y se convirtió en tormenta tropical, no se tiene registro de daños graves.

Sobre la propuesta realizada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, sea día feriado, la presidenta manifestó que en breve se informará sobre el asunto, pero de entrada se analiza que los partidos puedan ser vistos en lugares públicos.

No obstante, la visita del Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para finales de este mes sigue en pie.

La presidenta informó la cancelación de la visita de su homólogo de Francia, Emmanuel Macron programada para el mes de septiembre.

La presidenta descartó que los semiconductores se les pueda imponer un impuesto, luego de que Donald Trump insinuara hacerlo.

Es muy importante, se trata de reconocer que las mujeres son parte de la historia presente, actual y del futuro de México y de sus grandes transformaciones.

EL izamiento a media asta el próximo 14 de septiembre es un cambio cultural a favor de las mujeres, expresó la mandataria, tras 300 años sin ninguna efeméride o conmemoración para las mujeres.

Anunció que el 15 de septiembre no habrá mañanera. Añadió que la conmemoración será algo muy austero.

La mandataria expresó que ya está ensayando el diálogo que dará para el grito de Independencia.

Los seis mexicanos detenidos en Israel y acusados como terroristas, tienen todo el apoyo como cualquier compatriota.

